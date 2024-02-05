Француженки не покупают средства для чистки унитаза - они его делают сами

Проблемы с грязным унитазом может быть настоящим вызовом, но не отчаивайтесь – есть простое и эффективное решение! Французские хозяйки делают свои шипучие таблетки для унитаза, чтобы сделать чистку ванной комнаты легкой и приятной.
С этим 100% натуральным продуктом вы забудете о химических средствах, пишет французский портал Sante+.
Что вам понадобится:
- Одна чашка бикарбоната натрия (соды).
- Одна чашка лимонной кислоты.
- Цедра лимона.
- Несколько капель эфирного масла по вашему выбору.
Как сделать самодельные таблетки для чистки унитаза?
- Насыпьте бикарбонат натрия в большую емкость.
- Добавьте лимонную кислоту и несколько капель эфирного масла.
- Натрите кожуру одного лимона и добавьте в смесь.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Создайте небольшие таблетки из получившейся массы.
Как их использовать?
Бросьте таблетку в унитаз и дайте ей раствориться в течение 3 часов или на ночь. После воздействия таблетки, аккуратно почистите унитаз щеткой. Такие таблетки можно хранить в стеклянной банке около 2 недель.
Почему это работает?
Бикарбонат натрия и лимонная кислота образуют шипучую реакцию, эффективно удаляя накипь и загрязнения. Эфирное масло добавляет свежий аромат, а цедра лимона придает таблеткам дополнительные очищающие свойства.
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