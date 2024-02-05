Француженки не покупают средства для чистки унитаза - они его делают сами

Французские хозяйки делают свои шипучие таблетки для унитаза.

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Как очистить унитаз / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Проблемы с грязным унитазом может быть настоящим вызовом, но не отчаивайтесь – есть простое и эффективное решение! Французские хозяйки делают свои шипучие таблетки для унитаза, чтобы сделать чистку ванной комнаты легкой и приятной.

С этим 100% натуральным продуктом вы забудете о химических средствах, пишет французский портал Sante+.

Что вам понадобится:

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Одна чашка бикарбоната натрия (соды).

Одна чашка лимонной кислоты.

Цедра лимона.

Несколько капель эфирного масла по вашему выбору.

Как сделать самодельные таблетки для чистки унитаза?

Насыпьте бикарбонат натрия в большую емкость. Добавьте лимонную кислоту и несколько капель эфирного масла. Натрите кожуру одного лимона и добавьте в смесь. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Создайте небольшие таблетки из получившейся массы.

Как их использовать?

Бросьте таблетку в унитаз и дайте ей раствориться в течение 3 часов или на ночь. После воздействия таблетки, аккуратно почистите унитаз щеткой. Такие таблетки можно хранить в стеклянной банке около 2 недель.

Почему это работает?

Бикарбонат натрия и лимонная кислота образуют шипучую реакцию, эффективно удаляя накипь и загрязнения. Эфирное масло добавляет свежий аромат, а цедра лимона придает таблеткам дополнительные очищающие свойства.

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