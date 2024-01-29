Гениально просто: как разогреть в микроволновке сразу две тарелки

Это простое решение позволит вам существенно сэкономить время, особенно утром, когда каждая минута на счету.

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Как разогреть в микроволновке сразу две тарелки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Обычно размеры микроволновых печей нас ограничивают в возможности разогрева только одной тарелки. Однако, что делать, когда требуется подогреть еду сразу на двоих, а время поджимает?

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Простой, но эффективный лайфхак поможет вам решить этот вопрос.

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Подогреваем две тарелки за один раз

Чтобы справиться с вызовом и подогреть сразу две тарелки в микроволновой печи, используйте простую хитрость. Положите одну тарелку, как обычно, внутрь микроволновки. Вторую тарелку установите на самодельную подставку, созданную из невысокого стакана или чашки.

как разогреть в микроволновке сразу две тарелки / скриншот YouTube

Это простое решение позволит вам существенно сэкономить время, особенно в утренние часы, когда каждая минута на счету.

Хитрость с двумя тарелками в микроволновке станет настоящим спасением для тех, кто ценит время. Это особенно актуально по утрам, когда все спешат на работу или на важные встречи. Проблема с разогревом двух порций одновременно теперь у вас не возникнет.

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