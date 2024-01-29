Гениально просто: как разогреть в микроволновке сразу две тарелки

Обычно размеры микроволновых печей нас ограничивают в возможности разогрева только одной тарелки. Однако, что делать, когда требуется подогреть еду сразу на двоих, а время поджимает?
Также мы писали: есть на любой модели: скрытая функция микроволновки, которой пользуются единицы.
Простой, но эффективный лайфхак поможет вам решить этот вопрос.
Подогреваем две тарелки за один раз
Чтобы справиться с вызовом и подогреть сразу две тарелки в микроволновой печи, используйте простую хитрость. Положите одну тарелку, как обычно, внутрь микроволновки. Вторую тарелку установите на самодельную подставку, созданную из невысокого стакана или чашки.
Это простое решение позволит вам существенно сэкономить время, особенно в утренние часы, когда каждая минута на счету.
Хитрость с двумя тарелками в микроволновке станет настоящим спасением для тех, кто ценит время. Это особенно актуально по утрам, когда все спешат на работу или на важные встречи. Проблема с разогревом двух порций одновременно теперь у вас не возникнет.
Вам может быть интересно:
- Работает безотказно: как разжечь угли без средства для розжига
- Как сделать, чтобы одежда не соскальзывала с вешалок: 5 простых решений
- Француженки бросают перед сном зубчик чеснока в унитаз: что это дает