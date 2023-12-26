Есть на любой модели: скрытая функция микроволновки, которой пользуются единицы

Эта невероятно полезная функция микроволновки сэкономит ваше время.

https://glavred.info/lifehack/est-na-lyuboy-modeli-skrytaya-funkciya-mikrovolnovki-kotoroy-polzuyutsya-edinicy-10527998.html Ссылка скопирована

Как работает скрытая функция микроволновки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Большинство из нас привыкли использовать микроволновку для подогрева пищи или разморозки продуктов. Однако мало кто знает о скрытой функции этого удивительного прибора, которая может значительно облегчить повседневные хозяйственные заботы.

Как это работает?

Оказывается, микроволновка - настоящий помощник в борьбе с чисткой чеснока и лука. Процесс очистки этих овощей часто бывает утомителен и времязатратным, особенно когда кожура прилипает, а от лука начинают течь слезы.

видео дня

Но вот секрет: поместите головку чеснока в микроволновку всего на 15 секунд, и кожура отойдет легко, без лишних усилий. Что касается лука, достаточно всего 30 секунд подогрева, и процесс очистки пройдет без слез.

Эта невероятно полезная функция микроволновки не только сэкономит ваше время, но и сделает приготовление пищи еще более удобным и приятным процессом. В следующий раз, когда вы решите чистить чеснок или лук, помните о скрытой способности вашей микроволновки.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.