Есть на любой модели: скрытая функция микроволновки, которой пользуются единицы

Большинство из нас привыкли использовать микроволновку для подогрева пищи или разморозки продуктов. Однако мало кто знает о скрытой функции этого удивительного прибора, которая может значительно облегчить повседневные хозяйственные заботы.
Как это работает?
Оказывается, микроволновка - настоящий помощник в борьбе с чисткой чеснока и лука. Процесс очистки этих овощей часто бывает утомителен и времязатратным, особенно когда кожура прилипает, а от лука начинают течь слезы.
Но вот секрет: поместите головку чеснока в микроволновку всего на 15 секунд, и кожура отойдет легко, без лишних усилий. Что касается лука, достаточно всего 30 секунд подогрева, и процесс очистки пройдет без слез.
Эта невероятно полезная функция микроволновки не только сэкономит ваше время, но и сделает приготовление пищи еще более удобным и приятным процессом. В следующий раз, когда вы решите чистить чеснок или лук, помните о скрытой способности вашей микроволновки.
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