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Хитрые хозяйки раскладывают корки от арбуза на огороде - зачем так делать

Сергей Кущ
28 августа 2024, 15:16
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Многие считают арбузные корки обычными отходами, но опытные дачники знают, что эти остатки могут стать эффективным помощником.
Хитрые хозяйки раскладывают корки от арбуза на огороде
Хитрые хозяйки раскладывают корки от арбуза на огороде / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Слизни — одни из самых неприятных вредителей, которые могут нанести серьезный ущерб вашему огороду. Они активно поедают листья и стебли растений, оставляя после себя поврежденные культуры.

Однако, вместо того чтобы прибегать к химическим средствам, можно использовать натуральные методы борьбы. Один из них — использование арбузных корок.

Как арбузные корки помогают избавиться от слизней?

Многие считают арбузные корки обычными отходами, но опытные дачники знают, что эти остатки могут стать эффективным оружием в борьбе со слизнями. Слизней привлекает сладкий запах арбузных корок, поэтому они собираются в местах, где они разложены. Лучшее время для использования этого метода — вечер. Разложите корки по грядкам, и уже к утру все слизни соберутся вокруг них. Останется только собрать вредителей и утилизировать их, пишет портал На пенсии.

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Этот метод позволяет избавиться от слизней без использования химикатов, что особенно важно для сохранения экологической чистоты вашего огорода и здоровья овощных культур.

Что известно о сайте На пенсии

Информационный портал, на базе популярного печатного издания – газеты "На пенсии". На сайте публикуются полезные советы на все случаи жизни.

Другие натуральные способы борьбы со слизнями

Кроме арбузных корок, вы можете использовать и дынные корки, которые также привлекают слизней своим ароматом. Помимо этого, есть несколько других эффективных методов:

  • Песок и зола: Создайте барьер из песка или древесной золы вокруг растений. Слизни не любят ползать по этим материалам, так как они раздражают их тело.
  • Медная лента: Оберните стебли растений медной лентой — слизни не переносят контакт с медью и будут избегать таких растений.
  • Пивные ловушки: Закопайте небольшие контейнеры с пивом на уровне почвы. Слизни привлеченные запахом пива, заползут в ловушку и не смогут выбраться.
  • Ежедневный сбор: Рано утром, когда слизни еще активны, вручную собирайте их с растений и уничтожайте.
активность вредителей, вредители инфографика
активность вредителей, вредители инфографика / Инфографика: Главред

Почему важно бороться со слизнями без химии?

Использование химических средств для борьбы со слизнями может привести к негативным последствиям. Пестициды не только уничтожают вредителей, но и могут повлиять на здоровье ваших растений, а также загрязнить почву. Натуральные методы, такие как использование арбузных корок, безопасны для окружающей среды и эффективны в борьбе со слизнями.

Таким образом, зная, как избавиться от слизней на огороде с помощью простых и доступных методов, вы сможете защитить свои растения и сохранить урожай без вреда для природы.

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