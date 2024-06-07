Будут обходить десятой дорогой: 2 неожиданных способа, как избавиться от слизней

Такие вредители очень сильно боятся двух растений, которые растут на грядках у большинства хозяев.

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Как избавиться от слизней/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Слизни могут стать настоящей неприятностью, особенно когда они начинают грызть ваши любимые растения на грядках или в саду. Борьба с такими вредителями занимает много времени у большого количества хозяев, и не всегда очень просто получается отогнать слизней.

Но один садовод представил два удивительных решения, как бороться со слизнями в домашних условиях. При этом такие способы абсолютно естественны. О своих секретах борьбы с такими непрошеными "гостями" рассказал садовод, который публикует различные советы на своей странице в TikTok @notmrspock_fact, сообщает The Mirror.

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"У меня много лет были проблемы со слизнями на георгинах, и посмотрите на них теперь, все листья на самом деле идеальные, потому что я использую этот лук", - рассказал садовник.

Он отметил, что слизни очень сильно ненавидят лук. Поэтому если вы ищете то, что помогает от слизней на огороде, то стоит просто посадить там любую разновидность лука, подойдет, в частности, и шнитт-лук и лук-порей.

Но лук - это не единственное, чего боятся слизни. Также эти вредители очень не любят запах чеснока. Чеснок содержит соединение аллицин, которое придает растению такой резкий запах.

По словам садовода, можно измельчить два зубчика чеснока и смешать их с пол литра воды и опрыскивать этим раствором растения, чтобы отогнать слизней.

Смотрите видео, как избавиться от слизней:

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