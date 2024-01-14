Хватит столовой ложки соли: как проверить качество подсолнечного масла

Простой тест с солью — это эффективный способ проверить подсолнечное масло прямо у себя дома.

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Как проверить качество подсолнечного масла / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Среди разнообразия подсолнечного масла в магазинах выбрать настоящий продукт бывает непросто. В поисках стоит обращать внимание не только на цену, но и на качество.

Простой тест с солью — это эффективный способ проверить подсолнечное масло прямо у себя дома.

Кстати, ранее мы рассказывали, как правильно проверить подлинность духов.

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Как понять, что масло разбавлено и в составе содержатся подозрительные добавки?

Вам поможет простой тест с солью:

Начните с того, что возьмете прозрачный стакан, чтобы хорошо видеть реакцию.

Налейте небольшое количество подсолнечного масла в стакан.

В тот же стакан добавьте половину чайной ложки поваренной соли.

Перемешайте содержимое стакана. Обратите внимание на реакцию - если соль выпала в осадок, это свидетельствует о качественном продукте без примесей.

Если соль полностью растворилась, это может свидетельствовать о разбавлении масла или добавлении других компонентов.

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