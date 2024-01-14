Хватит столовой ложки соли: как проверить качество подсолнечного масла

Простой тест с солью — это эффективный способ проверить подсолнечное масло прямо у себя дома.
Среди разнообразия подсолнечного масла в магазинах выбрать настоящий продукт бывает непросто. В поисках стоит обращать внимание не только на цену, но и на качество.
Простой тест с солью — это эффективный способ проверить подсолнечное масло прямо у себя дома.
Кстати, ранее мы рассказывали, как правильно проверить подлинность духов.
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Как понять, что масло разбавлено и в составе содержатся подозрительные добавки?
Вам поможет простой тест с солью:
- Начните с того, что возьмете прозрачный стакан, чтобы хорошо видеть реакцию.
- Налейте небольшое количество подсолнечного масла в стакан.
- В тот же стакан добавьте половину чайной ложки поваренной соли.
- Перемешайте содержимое стакана. Обратите внимание на реакцию - если соль выпала в осадок, это свидетельствует о качественном продукте без примесей.
Если соль полностью растворилась, это может свидетельствовать о разбавлении масла или добавлении других компонентов.
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