Как быстро и легко убрать катышки с одежды: 3 безотказных способа

Убрать катышки с одежды в домашних условиях довольно просто.

https://glavred.info/lifehack/kak-bystro-i-legko-ubrat-katyshki-s-odezhdy-3-bezotkaznyh-sposoba-10502476.html Ссылка скопирована

Как убрать катышки с одежды / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

С катышками на одежде мы сталкиваемся довольно часто, и это может быть настоящей головной болью. Однако существует несколько простых и эффективных способов, которые позволят избавиться от них быстро и легко, даже без использования специальной машинки.

Чем убирают катышки на одежде?

Для этой задачи обычно используют следующие средства:

Бритвенный станок: Один из наиболее распространенных инструментов для удаления катышков. Он помогает бережно подстригать катыши с поверхности одежды.

Один из наиболее распространенных инструментов для удаления катышков. Он помогает бережно подстригать катыши с поверхности одежды. Щетка для одежды: Специальные щетки с мягкими щетинами могут быть использованы для удаления катышков с ткани.

Специальные щетки с мягкими щетинами могут быть использованы для удаления катышков с ткани. Специальные ролики: На рынке существуют ролики с липкой поверхностью, которые эффективно снимают катыши с одежды.

видео дня

Как быстро убрать катышки с одежды без машинки?

Используйте бритвенный станок: Осторожно проводите бритвенным станком по поверхности одежды, удаляя катыши. Для лучших результатов рекомендуется растягивать ткань, чтобы катыши поднимались над поверхностью.

Используйте щетку для одежды: Пройдитесь щеткой по одежде, аккуратно убирая катыши. Этот метод подходит для более нежных тканей.

Используйте скотч или липкую ленту: Намотайте скотч или липкую ленту на руку с клейкой стороной вверх и аккуратно прикасайтесь к катышкам, чтобы они прилипли к ленте.

Как в домашних условиях убрать катышки с одежды?

Убрать катышки с одежды в домашних условиях довольно просто:

Подготовьте инструменты: Выберите один из вышеупомянутых методов и подготовьте соответствующие инструменты. Растяните ткань: Растяните одежду так, чтобы поверхность с катышками была плоской и доступной для обработки. Удаляйте катыши: Начните убирать катыши с одежды, следуя выбранному методу. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить ткань.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.