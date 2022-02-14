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Как измерить температуру без градусника у ребенка и взрослого – 5 быстрых способов

14 февраля 2022, 19:24

Эти способы помогут определить наличие лихорадки за считанные минуты.

температура
Как измерить температуру без градусника / depositphotos.com/

Повышение температуры тела может свидетельствовать о начале различных заболеваний. Поэтому важно выяснить, если ли повышение и скоординировать дальнейшие действия. Как определить температуру без градусника, разобрался Главред.

Какой народный метод понижения температуры может таить в себе опасность, читайте в материале: Минздрав пояснил, чем опасен популярный способ снижения высокой температуры.

Как узнать есть ли у тебя температура если нет градусника

Пять простых методов помогут определить повышенную температуру тела в случае, когда градусника нет под рукой. Чтобы убедиться наверняка, лучше выполнить все пять.

Положить руку на лоб

Этот способ можно по праву назвать самым популярным экспресс-методом измерения температуры. Чтобы понять есть ли лихорадка, необходимо прикоснуться ко лбу тыльной стороной ладони в помещении комнатной температуры (18-20 градусов). Но стоит помнить, что самим себе температуру таким образом не измеришь – руки слишком горячие. Попросите сделать это другого человека.

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Прикоснитесь к спине или груди

Если эти части тела горячие – скорее всего температура повышена. Помните о тыльной стороне ладони, там более чувствительные рецепторы.

Оцените цвет лица

Румянец на щеках в состоянии покоя может быть одним из признаков лихорадки. Не стоит ориентироваться на этот признак, если человек находится или находился в движении.

Померяйте пульс

Можно определить температуру по пульсу. Если у человека жар, его сердце начинает биться быстрее. 60-100 сердечных сокращений в минуту норма для взрослых и детей от 10 лет. У детей до года – 160 ударов в минуту, с года до двух – 130, у детей до 10 лет – 120.

Дополнительные симптомы лихорадки

На повышение температуры тела могут указывать такие симптомы как: чувство жара или озноб, быстрая утомляемость, головная боль, потоотделение, тошнота, общая слабость.

Читайте такжеВысокая температура не повод для вызова "скорой": главный санврач рассказал, когда звонить на 103

Можно ли с помощью телефона измерить температуру тела

Ни одно приложение на телефоне не в состоянии измерить температуру тела. Все представленные программы, как, например, Body Temperature Recorder, Fever Check или Temp.Statistic предназначены для введения показателей колебания температуры для ведения точной статистики.

В каких случаях необходимо обращаться за медицинской помощью

Есть некоторые признаки лихорадки, которые могут указывать на серьезные сбои в работе организма и требуют безотлагательной медицинской помощи. Вот некоторые из них:

  • спутанное сознание;
  • судороги;
  • темная моча, плач без слез и запавшие глаза – свидетельствуют о сильном обезвоживании, которое особенно опасно для детей;
  • сыпь;
  • сильные спазмы затылочных и шейных мышц – невозможно повернуть голову;
  • светобоязнь.

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