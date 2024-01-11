Как навсегда избавиться от волос в ванной: поможет обычная канцелярская резинка

Решение этой неприятной задачи может быть удивительно простым/

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Как навсегда избавиться от волос в ванной / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

С течением времени женские волосы становятся одной из основных угроз для канализации в ванной. Забитые трубы — проблема, с которой сталкиваются многие.

Решение этой неприятной задачи может быть удивительно простым и подходит даже тем, кто предпочитает минимум хлопот.

Как защитить канализацию от женских волос?

Необязательно устанавливать специальные решетки на все сливы, чтобы избежать забивания труб. Существует хитрость, которая обеспечивает отличный результат без лишних усилий. И самое замечательное, справится с этой задачей даже самая ленивая хозяйка.

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Возьмите обычную канцелярскую резинку.

Аккуратно поместите ее на место слива в ванной.

Хитрость заключается в том, что волосы и другие мелкие загрязнения больше не будут попадать в трубу, так как они будут застревать на резинке. После ванны просто вытащите резинку вместе с загрязнениями и избавьтесь от них. Этот метод позволит избежать необходимости постоянной очистки специальных решеток.

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