Как очистить пятки от огрубевшей кожи - французский трюк работает на все 100%

Следуя простым рекомендациям, вы сможете легко понять, как очистить пятки от огрубевшей кожи.

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Чем снять грубую кожу на пятках / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Если ваши пятки сухие и потрескались, не стоит паниковать. Француженки уже давно знают простое и эффективное решение, которое поможет вернуть вашим ногам гладкость и красоту.

Следуя нашим рекомендациям, вы сможете легко понять, как очистить пятки от огрубевшей кожи, пишет Sante+.

Вам понадобится:

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4-5 литров теплой воды

2 столовые ложки пищевой соды

Чистящая перчатка или пемза

Увлажняющий крем

Эфирное масло лаванды (по желанию)

Как убрать огрубевшую кожу с пяток в домашних условиях?

Добавьте пищевую соду в теплую воду и тщательно перемешайте до полного растворения. Для приятного аромата и спа-эффекта добавьте несколько капель эфирного масла лаванды.

Погрузите ноги в получившуюся ванночку на 15-20 минут. Это поможет смягчить огрубевшую кожу.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

После этого возьмите щетку, рукавицу или пемзу и тщательно потрите потрескавшиеся участки ног, чтобы удалить омертвевшую кожу.

Нанесите обильный слой увлажняющего крема, содержащего глицерин, или используйте кокосовое масло или вазелин для увлажнения.

Наденьте хлопчатобумажные носки, чтобы сохранить влагу. Если вы проводите процедуру перед сном, оставьте носки на всю ночь.

Делайте эту ванночку для ног один-два раза в неделю. Как только состояние кожи улучшится, можно уменьшить частоту до двух раз в месяц.

Для более интенсивного ухода, сделайте густую пасту из пищевой соды и небольшого количества воды. Нанесите её на ноги и тщательно потрите перед использованием пемзы.

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