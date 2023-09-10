Как отбелить уплотнитель холодильника: 3 способа убрать неприятную желтизну

Следуя этим простым советам, вы сможете вернуть белизну и чистоту уплотнителю своего холодильника

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Как отбелить уплотнитель холодильника / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Со временем уплотнитель холодильника приобретает неприглядный вид из-за желтизны и пятен. Не беспокойтесь, у нас есть решение! Мы расскажем вам, как вернуть белизну уплотнителя вашего холодильника с минимальными усилиями и затратами.

Как отбелить резинку на холодильнике?

Лимонный сок: Лимонный сок - это отличное средство для борьбы с желтизной. Просто нанесите сок лимона на ватный тампон и тщательно протрите уплотнитель. Затем промойте теплой водой и высушите. Лимонный сок поможет не только отбелить уплотнитель, но и придать ему свежий аромат.

Сода и вода: Создайте пасту, смешав соду и немного воды. Нанесите эту пасту на уплотнитель и оставьте на некоторое время. Затем тщательно промойте водой. Этот метод точно поможет избавиться от желтизны и пятен.

Уксус: Уксус - еще одно эффективное средство. Разведите его водой в равных пропорциях и нанесите на уплотнитель. После нескольких минут промойте водой.

Чем можно почистить резинку в холодильнике?

Для более глубокой очистки уплотнителя в холодильнике вы можете использовать мягкую зубную щетку или старую зубную щетку. Осторожно пройдитесь по поверхности уплотнителя, используя одно из вышеуказанных средств. Это поможет удалить даже самые упорные загрязнения.

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