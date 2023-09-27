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Как понять, что у кота глисты: эти простейшие детали обязательно нужно заметить

Дмитрий Видоменко
27 сентября 2023, 15:39 обновлено 27 сентября, 15:52
Наверное, любой котовладелец рано или поздно сталкивается с проблемой: "Как понять, что у кота глисты?". Главред разбирается в теме.
Коты, муркоты
Глисты у кошек часто становятся большой проблемой / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Понять, что у вашего кота много глистов, может быть непросто, так как некоторые признаки могут быть не очень явными.

Как понять, что у кота много глистов

Изменения в аппетите. Кот может резко начать либо мало есть, либо, наоборот, начать увеличивать потребление пищи.

Понос или запор. Глисты могут вызвать нарушения в работе пищеварительной системы, что может проявиться диареей или наоборот, запорами.

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Рвота. Кот может часто рвать, иногда в рвотных массах можно увидеть глистов.

Снижение активности. Если у кота много глистов, то он может стать ослабеть и стать менее активным, чем обычно.

Потеря веса. Глисты могут конкурировать с котом за питательные вещества (и это может привести к потере веса).

Видимые глисты. Иногда вы можете увидеть глисты в кале или вокруг заднего прохода кота.

Зуд и раздражение заднего прохода. Кот может вылизывать, царапать или шершавить свой анус из-за дискомфорта, вызванного глистами.

Отек живота. У некоторых котов сильно зараженных глистами может появиться отек живота.

Если у вас есть подозрения на наличие глистов у вашего кота, важно обратиться к ветеринару. Ветеринар сможет провести необходимые исследования и рекомендовать лечение, включая дегельминтизацию (удаление глистов).

Коты, муркоты

Как вывести глисты у кота в домашних условиях

Вывести глистов у кота в домашних условиях можно с помощью специальных препаратов от глистов, которые доступны без рецепта в ветеринарных аптеках или магазинах для животных. Однако важно понимать, что неправильное использование или неправильный выбор препарата может быть опасным для здоровья вашего кота. Поэтому, перед тем как начать лечение, рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром.

Вот общий процесс лечения глистов у кота в домашних условиях:

  • Консультация с ветеринаром. Сначала обратитесь к ветеринару, чтобы получить рекомендации по выбору подходящего препарата и дозировке. Ветеринар также может подсказать, как правильно бороться з разными видами глистов.
  • Подготовьтесь к лечению. Приобретите рекомендованный ветеринаром препарат от глистов. Убедитесь, что вы знаете правильную дозировку для вашего кота в соответствии с его весом.
  • Подача препарата. Обычно препараты от глистов принимаются внутрь, либо в виде таблеток, либо жидкости. Следуйте инструкциям на упаковке или рекомендациям ветеринара по способу подачи и дозировке. Обычно котам приходится давать препарат один раз, но может потребоваться повторение через некоторое время в соответствии с рекомендациями ветеринара.
  • Наблюдение и уход. После приема препарата наблюдайте за своим котом. Учтите, что кот может выделить глисты после приема препарата, поэтому будьте готовы к этому. Тщательно следите за состоянием вашего питомца в течение нескольких дней после лечения.
  • Важно помнить, что профилактика глистов также важна. Регулярно консультируйтесь с ветеринаром и следите за здоровьем своего кота, чтобы предотвратить инфекцию глистами.

Коты,муркоты

Можно ли заразиться от кошки глистами

К несчастью, да ‒ человек может заразиться глистами от кошки. Глисты видов Toxocara cati и Toxoplasma gondii, могут быть перенесены с кошек на людей, особенно если соблюдены определенные условия.

Вот как это обычно случается:

  • Контакт с глистами в окружающей среде. Глисты из кала кошек могут попадать в почву и окружающую среду, где они могут выживать и оставаться заразными для людей. Если человек прикасается к земле или песку, на которых есть яйца глистов, и затем не моет руки, есть риск заражения.
  • Передача яиц глистов через рот. Это может произойти, если человек случайно проглотит яйца глистов. Например, яйца могут приклеиться к рукам после контакта с загрязненной почвой или песком, а затем попасть в рот через ротовую полость.
  • Передача через загрязненные предметы. Если предметы, такие как игрушки или посуда, контактируют с загрязненной средой, они также могут стать источником заражения, если человек с ними контактирует.
  • Непосредственный контакт с кошкой. В редких случаях, если кошка имеет высокую нагрузку глистами и человек вступает в близкий физический контакт с ней, возможна передача глистов от кошки к человеку через непосредственный контакт с кожей.

Для предотвращения заражения глистами от кошек важно следить за гигиеной рук после контакта с кошками, особенно перед приемом пищи или после ухода за питомцем. Также регулярно проводите дегельминтизацию (лечение от глистов) для своих кошек в соответствии с рекомендациями ветеринара, чтобы снизить риск заражения.

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