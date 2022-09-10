Как правильно дезинфицировать туалетный ершик и как часто его менять

Как очистить ершик для унитаза / Фото Чистый дом

Такой незаменимый аксессуар, как ершик для туалета, со временем собирает на себе множество опасных для здоровья человека микробов, поэтому его нужно не забывать очищать, а так же периодически менять на новый. Главред разбирался, как эффективно отмыть его от вредных микроорганизмов.

Как вымыть ершик из унитаза

Для того, чтобы очистить ершик для туалета возьмите емкость, которую после процедуру нужно будет выбросить, налейте в нее следующее:

моющее средство,

полстакана соды,

немного уксуса

две столовых ложки соли.

Залейте полученную смесь кипятком и оставьте в ней ершик примерно где-то на час. Готово - ваш ершик сияет чистотой и не содержит микробов.

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Также рекомендуют залить чистящее средство в держатель для ершика и оставить на пол часа – в результате получите чистые и продезинфицированные аксессуары для туалета.

Как правильно мыть туалетную щетку / Фото Чистый дом

Отлично вымыть ершик возможно и при помощи уксуса с содой – просто залейте стакан уксуса в емкость, добавьте немного соды, поместите в этот раствор ершик и оставьте на пол часа. Это средство запросто поможет избавиться и от известнякового налета, который время от времени появляется на унитазе.

Еще один способ убить все микробы и справится с неприятным запахом – залейте чистящее средство прям в унитаз и опустите ершик в воду минут на 15. После – просто нажмите кнопку смыва.

Поможет вымыть ершик также и обычная перекись водорода - прекрасный антисептик и отбеливатель.

Наберите немного перекиси в бутылку с пульверизатором

Поместите ручку ершика по кольцо крышки для унитаза

Сбрызните туалетную щетку перекисью и оставьте минут на 15

Промойте ершик под проточной горячей водой

Важно – в том случае, если перечисленные выше способы не помогли очистить ершик для унитаза, значит срок пользования им уже истек и необходимо приобрести новый.

Как мыть туалетные ершики / Фото Чистый дом

Как часто нужно менять ершики

Ершики для туалета рекомендуют менять не реже, чем раз в пол года. Если аксессуары использовать более длительное время, они могут нанести вред вашему здоровью. Ведь на ершики быстро скапливаются вредные микробы и бактерии, которые быстро распространяются в унитазе.

Как правильно хранить туалетный ершик

Обязательное правило – нужно хранить ершик в чистоте. Для этого аксессуара обязательно в комплекте должна быть специальная подставка для сбора жидкости. Чтобы во время использования на полу не собиралась вода, рекомендуем разместить ершик недалеко от унитаза, но в то же время, по возможности, подальше от стен, чтобы на них не попадала жидкость.

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