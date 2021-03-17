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Как правильно варить компот: секреты приготовления идеального напитка

17 марта 2021, 16:51

Компот готовить быстро, легко и главное просто, и с этим рецептом ваш напиток получится идеальным.

Рецепт вкусного компота / goodfon.ru

Компот – это один из самых полезных напитков. Варится он из разных ягод и фруктов, поэтому, выбирая ингредиенты для приготовления, следует учитывать особенности каждого из них.

Компот можно сварить из сухофруктов, с малиной, яблоками, грушей и любыми другими фруктами.

Время приготовления компота зависит от того, из чего вы будите его варить.

Главред расскажет, как сварить вкусный и неповторимый компот, который порадует вас и ваших близких.

Как варить компот из фруктов - пошаговый рецепт

Вам понадобиться:

  • Вода
  • Малина
  • Персики
  • Груша
  • Яблоки
  • Абрикосы
  • Слива
  • Сахар

Перед тем, как начать варить компот, следует тщательно вымыть и измельчить фрукты на одинаковые кусочки, благодаря чему они скорее приготовятся. Из персиков и абрикосов желательно снимать шкурку. Чтобы облегчить этот процесс, достаточно окунуть фрукт в кипяток.

В кипяченую воду для варки компота, прежде всего, добавляется сахар по вкусу. Фрукты помещаются в этот подготовленный сироп. Кипятить их долго нельзя – они разварятся. Если в компоте присутствуют груши и яблоки, то их стоит добавлять самыми первыми.

  • Варить компот из свежих фруктов 10 минут.
  • Компот из малины варить 5 минут.
  • Компот из яблок и груш варить 10 минут.
  • Компот из смородины, вишни, крыжовника варить 10 минут.

Как варить компот из сухофруктов

Варить компот из сухофруктов стоит дольше, чем напиток из свежих ингредиентов. Длительность варки компота зависит от степени просушки фруктов. Сушеные груши и яблоки следует кипятить не менее 30 минут.

Время приготовления компота из сухофруктов можно ускорить. Для этого следует замочить сушеные ингредиенты в воде, желательно, на ночь. Так сухофрукты станут менее жесткими и сварятся, практически, в два раза скорее.

Очень важно, чтобы компот из сухофруктов получился полезным и вкусным. Чтобы в напитке сохранилось максимальное количество витаминов, сначала вскипятите воду, затем добавьте сахар и, лишь потом, закладывайте ингредиенты.

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Последовательность зависит от степени жесткости сухофруктов, то есть чем выше их степень просушки, тем дольше они должны вариться.

Компот из сухофруктов варить 15-30 минут.

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