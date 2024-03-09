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Как сбросить геолокацию с телефона на телефон: 2 самых простых варианта

Алёна Воронина
9 марта 2024, 04:35
Если нужно поделиться с кем-то вашим местонахождением с помощью телефона, можно воспользоваться двумя самыми простыми вариантами.
Девушка з телефоном, геолокация
Как сбросить геолокацию с телефона на телефон/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Бывают случаи, когда нужно поделиться с кем-то своим местонахождением. Например, вы приехали к друзьям в другой город, вышли на незнакомой автобусной остановке и теперь пытаетесь сообщить друзьям, где именно вы находитесь, чтобы они могли вас забрать. Или же вы договорились встретиться с подругой и сбрасываете ей свою геолокацию, чтобы она точно знала, куда к вам подойти.

Ситуации, когда такая функция очень полезна, есть много. Таким образом, в частности, можно сэкономить себе время и не тратить его на то, чтобы долго объяснять на словах, где вы находитесь в данный момент.

Давайте разберемся, как можно сбросить свою геолокацию с устройства Android.

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Как сбросить геолокацию в Telegram

Для этого нужно зайти в Telegram в диалог с человеком, которому вы собираетесь отправить информацию о своем местонахождении. Далее на панели инструментов внизу диалога нажать на кнопку с иконкой скрепки.

В появившемся меню нажать "Расположение" (или "Геопозиция") – "Отправить выбранное местоположение".

Для пользования такой функцией в этот момент обязательно нужно иметь доступ к интернету.

Как отправить местоположение с помощью Google Maps

Это еще один простой способ, как предоставить кому-то информацию, где именно вы находитесь в данный момент.

Нужно открыть Google Maps, затем нажать на кнопку определения местоположения – она находится в правом нижнем углу и выглядит как иконка геолокации в круге.

После этого нужно максимально масштабировать карту, чтобы приблизиться к синей точке на ней. Затем сделать длинное нажатие на синей точке. В поисковой строке сверху появятся точные координаты места, где вы находитесь. Нужно нажать на поисковую строку, выделить эти координаты, далее ниже от поисковой строки нажать "Копировать" и отправить эти координаты другому человеку, например, в мессенджере.

Что такое геолокация?

Геолокация (англ. geolocation) – определение реального географического расположения электронного устройства, например радиопередатчика, мобильного телефона или компьютера, подключенного к интернету. Словом "геолокация" можно называть как процесс определения местоположения такого объекта, так и само месторасположение, установленное таким способом, пишет Википедия.

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