Как сбросить геолокацию с телефона на телефон: 2 самых простых варианта

Бывают случаи, когда нужно поделиться с кем-то своим местонахождением. Например, вы приехали к друзьям в другой город, вышли на незнакомой автобусной остановке и теперь пытаетесь сообщить друзьям, где именно вы находитесь, чтобы они могли вас забрать. Или же вы договорились встретиться с подругой и сбрасываете ей свою геолокацию, чтобы она точно знала, куда к вам подойти.
Ситуации, когда такая функция очень полезна, есть много. Таким образом, в частности, можно сэкономить себе время и не тратить его на то, чтобы долго объяснять на словах, где вы находитесь в данный момент.
Давайте разберемся, как можно сбросить свою геолокацию с устройства Android.
Как сбросить геолокацию в Telegram
Для этого нужно зайти в Telegram в диалог с человеком, которому вы собираетесь отправить информацию о своем местонахождении. Далее на панели инструментов внизу диалога нажать на кнопку с иконкой скрепки.
В появившемся меню нажать "Расположение" (или "Геопозиция") – "Отправить выбранное местоположение".
Для пользования такой функцией в этот момент обязательно нужно иметь доступ к интернету.
Как отправить местоположение с помощью Google Maps
Это еще один простой способ, как предоставить кому-то информацию, где именно вы находитесь в данный момент.
Нужно открыть Google Maps, затем нажать на кнопку определения местоположения – она находится в правом нижнем углу и выглядит как иконка геолокации в круге.
После этого нужно максимально масштабировать карту, чтобы приблизиться к синей точке на ней. Затем сделать длинное нажатие на синей точке. В поисковой строке сверху появятся точные координаты места, где вы находитесь. Нужно нажать на поисковую строку, выделить эти координаты, далее ниже от поисковой строки нажать "Копировать" и отправить эти координаты другому человеку, например, в мессенджере.
Что такое геолокация?
Геолокация (англ. geolocation) – определение реального географического расположения электронного устройства, например радиопередатчика, мобильного телефона или компьютера, подключенного к интернету. Словом "геолокация" можно называть как процесс определения местоположения такого объекта, так и само месторасположение, установленное таким способом, пишет Википедия.
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