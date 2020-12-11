Как сейчас поддержать иммунитет: названы лайфхаки

Наша иммунная система - это наш способ защиты от злоумышленников из внешнего мира. / Pixabay

Небольшие знания имеют большое значение для поддержки вашей иммунной системы. Вот ответы на некоторые общие вопросы об иммунитете.

Как работает иммунная система?

Наша иммунная система - это наш способ защиты от злоумышленников из внешнего мира. Иммунная система способна различать собственные клетки организма и чужеродные антигены. Сюда входят вирусы, бактерии, грибки, чужеродные ткани и токсины.

Лейкоциты распознают антигены и пытаются их устранить. Когда мы взаимодействуем с окружающей средой, иммунная система становится все лучше и учится распознавать эти антигены и поддерживать наше здоровье.

Иммунная система состоит из двух частей:

Врожденная иммунная система. Также называемая неспецифической иммунной системой, она использует клетки, называемые естественными клетками-киллерами и фагоцитами, для борьбы с антигенами, попадающими в организм.

Адаптивная, или специфическая, иммунная система. Это создает специальные белки, называемые антителами, которые способны атаковать злоумышленников, которых они узнают. Если у вас появятся антитела против определенного вируса или бактерии, этот конкретный вирус не сможет снова вызвать у вас болезнь. Этот иммунитет может длиться годами, а в некоторых случаях - всю жизнь.

Какие продукты мне следует есть, чтобы поддерживать здоровую иммунную систему?

Сбалансированная диета в целом важна для вашей иммунной системы. Несколько определенных продуктов могут помочь обеспечить получение нужного количества витаминов, минералов, антиоксидантов, белков и полезных жиров, чтобы уменьшить воспаление и поддержать вашу иммунную систему.

Это включает в себя:

красочные фрукты и овощи с высоким содержанием антиоксидантов, витаминов и минералов

полезные жиры, такие как оливковое масло, авокадо и лосось

ферментированные продукты, такие как йогурт, квашеная капуста, кимчи и кефир

продукты с высоким содержанием клетчатки, включая цельнозерновые и бобовые

травы и специи, такие как куркума, черный перец, чеснок и имбирь

орехи и семена, особенно грецкие орехи и семена льна

темный шоколад

зеленый чай

Каких продуктов мне следует избегать?

Некоторые продукты могут усилить воспаление в организме.

Старайтесь избегать следующих продуктов, которые могут усилить воспаление:

продукты с добавлением сахара, нездоровая пища и фастфуд

искусственные трансжиры, которые часто добавляют в обработанные и жареные продукты

рафинированные углеводы, которые содержатся в белом хлебе, макаронах, выпечке, печенье и тортах

обработанное мясо

Также рекомендуется ограничить употребление алкоголя.

Стоит ли принимать добавки?

Некоторые добавки могут помочь поддержать вашу иммунную систему. Однако, как следует из их названия, они должны дополнять, а не заменять ваш здоровый образ жизни.

Некоторые люди, особенно пожилые люди, могут испытывать дефицит питательных веществ, таких как витамин C, витамин D и цинк, и им могут быть полезны добавки.

Например, ваше тело не производит и не накапливает витамин C, поэтому, если вы не получаете рекомендуемую дневную дозу из своего рациона (75 миллиграммов для женщин и 90 миллиграммов для мужчин в день), вы можете принять добавку. Тем не менее, перед приемом любых новых добавок важно проконсультироваться с врачом.

Сколько мне нужно спать?

Взрослым необходимо примерно от 7 до 9 часов сна в сутки. Это варьируется от человека к человеку. Однако регулярный сон менее 7 часов в сутки может ослабить вашу иммунную систему.

Недостаток сна мешает иммунной системе наращивать защитные вещества, такие как антитела и цитокины.

Следует ли мне сделать прививку от гриппа?

Да. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют делать ежегодную вакцинацию от гриппа как безопасный и эффективный способ профилактики гриппа для всех в возрасте 6 месяцев и старше. Когда вы делаете прививку, ваш организм вырабатывает антитела против нескольких штаммов вируса гриппа.

Вакцину против гриппа необходимо обновлять каждый год, чтобы не отставать от различных штаммов вируса гриппа. Итак, важно получать новую вакцину каждый год.

Вам следует сделать прививку от гриппа приоритетом, если вы относитесь к одной из следующих категорий:

возраст 65 лет и старше

живете в доме престарелых или учреждении по уходу

имеете хроническое заболевание, такое как диабет, болезнь почек или сердца, рак или астма

ослабленная иммунная системара

ботаете в здравоохранении

беременны (сначала посоветуйтесь с врачом)

Стоит ли худеть?

У людей с ожирением потеря веса может иметь большое значение для общей иммунной системы.

Ожирение было связано с нарушением иммунного ответа. Хотя причина этого до конца не изучена, ученые знают, что одной из характеристик ожирения является состояние хронического воспаления.

Снижение общего количества потребляемых калорий, физические упражнения и увеличение количества фруктов и овощей в вашем рационе - это первые шаги, если вы считаете, что вам нужно похудеть. Поговорите со своим врачом, если не знаете, с чего начать.

Могут ли упражнения помочь моей иммунной системе?

Да, умеренные упражнения - отличный способ поддержать вашу иммунную систему. Постарайтесь выделить 30 минут в день в течение 5 дней в неделю или 150 минут в неделю. Включите сочетание кардио и силовых упражнений.

Курение вредит иммунной системе?

Да. Курение может негативно повлиять на вашу иммунную систему.

Исследования из надежных источников также показывают, что курение может настолько нарушить баланс вашей иммунной системы, что может повысить риск некоторых иммунных и аутоиммунных заболеваний. Аутоиммунное заболевание возникает, когда иммунная система по ошибке атакует здоровые клетки вашего тела.

Что еще я могу сделать для укрепления своей иммунной системы?

Снижение стресса может существенно повлиять на работу вашей иммунной системы.

Вот несколько способов уменьшить стресс:

медитация

йога

походы на природу

музыка

массажароматерапия

Что еще вы можете делать, чтобы оставаться здоровым: