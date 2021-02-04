Как вырастить огурцы на подоконнике к 8 Марта и не только

Как вырастить огурцы на подоконнике зимой самому / 1zoom.ru

Свежие огурцы зимой стоят немалых денег – а в их качестве и экологичности многие обоснованно сомневаются. И пусть не у всех есть свои теплицы – зато подоконники есть в любой квартире. Так что любителям свежих овощей стоит попробовать вырастить огурцы на подоконнике – хоть к 8 Марта, хоть просто так, без всякого повода.

Главное, в чем нуждаются огурцы – это свет и влажный воздух. Поэтому для выращивания домашних (даже стоит сказать – квартирных) огурцов стоит выбирать особые сорта.

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Огурцы на подоконнике – сорта

Нужно выбирать теневыносливые сорта, которые способны завязывать плоды без опыления.

На форумах опытные огородники советуют такие сорта:

Барселона и Бобрик,

Кадриль и Кураж,

Марьина роща и Матрица,

Оконно-балконный (так и называется, да),

Секрет фирмы,

ТСХ 442 и Хит сезона,

Форвард и Фауст,

Чистые пруды,

Шарж и Щедрик.

Посадка огурцов на балконе или подоконнике – емкость для выращивания

Лучше брать горшок на 5-10 литров: чтоб не слишком маленький, но и не огромный. А в качестве почвы использовать грунт для рассады (купить можно почти в любом супермаркете, где есть отдел с цветами).

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Когда и как сеять огурцы на подоконнике

Перед посевом семена желательно прорастить (завернуть во влажную ткань и оставить в теплом месте). Но если нет такой возможности – то замочить в теплой воде хотя бы на сутки.

Читайте такжеКак приготовить огурцы на зиму: старинный и полезный рецепт от известного кулинараСеять в грунт нужно на глубину в 1-2 сантиметра. Причем сначала лучше высадить в простые стаканчики, чтобы своими маленькими корешками огурчики вытягивали максимум влаги – и лишняя влага не закисала на глубине горшка.

Пересаживать в большой горшок нужно прямо с комом земли, что образовался вокруг корней.

Во "взрослом" горшке молодым огурцам понадобится подвязка. Это могут быть как простые палочки, так и веревки, что привязаны к карнизу. Когда побег доберется до максимальной точки – его нужно подрезать.

Время полива индивидуально. Почва не должна пересыхать – но хорошенько подсохнуть, это да.

Чем подкармливать огурцы на подоконнике

Лучше всего использовать жидкие органические удобрения. Опытные огородники, например, очень уважают в этом плане древесную золу (залить одну столовую ложку золы двумя литрами кипяченной воды и оставить настаиваться на сутки).

Еще одно народное и дешевое средство – банановая кожура: подсушить (например, на батарее), очень мелко нарезать и добавить в почву. Иногда на банановой кожуре делают настойку для полива (оставляют в теплой воде не менее, чем на двое суток).

Обрабатывают огурцы и настойкой луковой шелухи (20 г шелухи на 5 литров кипяченой воды – дать настояться от четырех до пяти дней, потом процедить). Такая настойка не только насыщает почву полезными веществами, но и защищает огурцы от вредителей.