УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как вырастить огурцы на подоконнике к 8 Марта и не только

4 февраля 2021, 02:15

Как вырастить огурцы на подоконнике зимой: какие сорта выбирать, когда сеять и чем подкармливать комнатные огурцы на подоконнике – выяснил Главред.

Как вырастить огурцы на подоконнике зимой самому
Как вырастить огурцы на подоконнике зимой самому / 1zoom.ru

Свежие огурцы зимой стоят немалых денег – а в их качестве и экологичности многие обоснованно сомневаются. И пусть не у всех есть свои теплицы – зато подоконники есть в любой квартире. Так что любителям свежих овощей стоит попробовать вырастить огурцы на подоконнике – хоть к 8 Марта, хоть просто так, без всякого повода.

Главное, в чем нуждаются огурцы – это свет и влажный воздух. Поэтому для выращивания домашних (даже стоит сказать – квартирных) огурцов стоит выбирать особые сорта.

Читайте такжеЛунный посевной календарь на 2021 год: таблица и дельные советы

Огурцы на подоконнике – сорта

Нужно выбирать теневыносливые сорта, которые способны завязывать плоды без опыления.

На форумах опытные огородники советуют такие сорта:

  • Барселона и Бобрик,
  • Кадриль и Кураж,
  • Марьина роща и Матрица,
  • Оконно-балконный (так и называется, да),
  • Секрет фирмы,
  • ТСХ 442 и Хит сезона,
  • Форвард и Фауст,
  • Чистые пруды,
  • Шарж и Щедрик.

Посадка огурцов на балконе или подоконнике – емкость для выращивания

Лучше брать горшок на 5-10 литров: чтоб не слишком маленький, но и не огромный. А в качестве почвы использовать грунт для рассады (купить можно почти в любом супермаркете, где есть отдел с цветами).

Читайте такжеЧто нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февраль 2021

Когда и как сеять огурцы на подоконнике

Перед посевом семена желательно прорастить (завернуть во влажную ткань и оставить в теплом месте). Но если нет такой возможности – то замочить в теплой воде хотя бы на сутки.

Читайте такжеКак приготовить огурцы на зиму: старинный и полезный рецепт от известного кулинараСеять в грунт нужно на глубину в 1-2 сантиметра. Причем сначала лучше высадить в простые стаканчики, чтобы своими маленькими корешками огурчики вытягивали максимум влаги – и лишняя влага не закисала на глубине горшка.

Пересаживать в большой горшок нужно прямо с комом земли, что образовался вокруг корней.

Во "взрослом" горшке молодым огурцам понадобится подвязка. Это могут быть как простые палочки, так и веревки, что привязаны к карнизу. Когда побег доберется до максимальной точки – его нужно подрезать.

Время полива индивидуально. Почва не должна пересыхать – но хорошенько подсохнуть, это да.

Чем подкармливать огурцы на подоконнике

Лучше всего использовать жидкие органические удобрения. Опытные огородники, например, очень уважают в этом плане древесную золу (залить одну столовую ложку золы двумя литрами кипяченной воды и оставить настаиваться на сутки).

Еще одно народное и дешевое средство – банановая кожура: подсушить (например, на батарее), очень мелко нарезать и добавить в почву. Иногда на банановой кожуре делают настойку для полива (оставляют в теплой воде не менее, чем на двое суток).

Обрабатывают огурцы и настойкой луковой шелухи (20 г шелухи на 5 литров кипяченой воды – дать настояться от четырех до пяти дней, потом процедить). Такая настойка не только насыщает почву полезными веществами, но и защищает огурцы от вредителей.

огород огурцы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходитьЗимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить Газ 104 – в Личный кабинет внесли важные измененияГаз 104 – в Личный кабинет внесли важные изменения Чтоб и карману, и глазу приятно: как создать красивый интерьер кухниЧтоб и карману, и глазу приятно: как создать красивый интерьер кухни Как продержаться дольше в постели: 8 лайфхаков для мужчинКак продержаться дольше в постели: 8 лайфхаков для мужчин Как сейчас поддержать иммунитет: названы лайфхакиКак сейчас поддержать иммунитет: названы лайфхаки
Следующий материал

Последние новости

02:15
Как вырастить огурцы на подоконнике к 8 Марта и не только
01:36
Военный эксперт объяснил, зачем США участие в нормандских переговорах
01:07
США и Европа готовят "сюрприз" для окружения Путина Видео
00:45
Праздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и традиции Видео
00:23
У Зеленского жестко отреагировали на решение Верховного суда по иску Тупицкого Видео
Реклама
00:19
"Почему не голая?": Анна Тринчер взбудоражила голым фото в лесби-стиле
03 февраля, среда
23:45
Стала известна причина аварии на Запорожской ТЭС Видео
23:12
В Украине ударит сильный мороз: где ждать -23 Видео
23:09
В США раскрыли планы о новом ударе по Северному потоку-2 Видео
23:07
Авария на ТЭС в Энергодаре: город уже со светом, но пока без воды Видео
23:00
Гороскоп для всех на 4 февраля: любовный обман и сексуальный успех Видео
22:52
Разумков поведал о своих разногласиях с Зеленским
22:19
Националисты объявили об акции по закрытию телеканала Наш Видео
22:14
Президент провел встречу с послами стран G7 - о чем шла речь
21:50
Скандальному главе КСУ Тупицкому отказали в Верховном суде Видео
21:45
Рак легких: названы 5 неожиданных симптомов Видео
21:14
Зеленский срочно провел встречу с руководителями ведущих телеканалов Видео
21:00
В ВОЗ сделали громкое заявление о коронавирусе
20:41
В Кабмине рассказали о новом ударе по телеканалам Медведчука Видео
20:39
В ГТС Украины объяснили, почему Северный поток-2 не нужен ни Газпрому, ни Европе Видео
Реклама
20:24
Украинская телеведущая чуть не потеряла сознание в окружении раздетых мужчин
20:23
"Война на всех фронтах": Аваков отреагировал на санкции против каналов Видео
19:54
"Есть проблема": в Минздраве прокомментировали вакцинацию руководства страны Видео
19:47
Названа дата начала массовой вакцинации украинцев от коронавируса Видео
19:41
Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз
19:36
В Кабмине озвучили условие проведения выборов на Донбассе Видео
19:26
Что нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февраль Видео
19:07
В СНБО припугнули закрытием других телеканалов Видео
19:02
Лига Смеха 2021 - назвали список тренеров будущего сезона
18:59
На Украину надвигается опасная погода и ураган Видео
18:54
"Финансирование" 112, NewsOne и ZiK из "ЛДНР": у Зеленского объяснили ситуацию Видео
18:24
"Информационный терроризм": Данилов о причине закрытия 112, ZiK и NewsOne Видео
18:24
Санкции против каналов Медведчука: последствия для Зеленского и Украины
18:06
Кабмин увеличил зарплаты медикам: кому и когда ждать доплат Видео
18:00
Скрежет зубами по ночам: названа причина Видео
17:58
Отец Зеленского резко отреагировал на закрытие 112, ZiK и NewsOne Видео
17:48
Золотой Глобус 2021 - кто попал в номинацию
17:30
Как засолить форель – простой пошаговый рецепт Видео
17:14
Санкции против каналов Козака: ЕС напомнил Киеву о свободе СМИ Видео
17:03
Наблюдательный совет УЗ ставит под угрозу национальные интересы Украины - эксперт
Реклама
16:38
Раскрыты детали ядерной сделки США и России Видео
16:23
Пробиотики: что нужно знать об "агентах" здоровья Видео
16:21
Оборонный комитет Рады поддержал санкции против NewsOne, 112 Украина и ZIK Видео
16:20
Ради экономии средств в Украине вводят Е-реестр больничных Видео
16:08
В США оценили санкции против "каналов Медведчука" и напомнили о влиянии РФ Видео
15:46
Везунчик на миллион: "слуга народа" задекларировал круглую сумму от выигрышей
15:42
Календарь стрижек на февраль 2021: благоприятные дни для перемен Видео
15:39
Организаторы Евровидения 2021 определились со сценарием проведения конкурса
15:38
Костюмы с юбкой невероятной красоты ждут нас в сезоне весна-лето 2021 Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять