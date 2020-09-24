Как вывести муравьев дома и в саду – проверенные способы

Как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда - все способы / 1zoom.ru

Даже один одинокий муравей, что замечен в квартире или на огороде – уже повод подыскивать способы, как избавиться от муравьев в доме или на участке.

Как поясняют энтомологи, первый муравей – это разведчик, который обязательно приведет за собой всю колонию (если решит, что у вас тепло, уютно и вкусно кормят). Более того – он уже проложил за собой след из феромонов, по которому ваше жилище способны отыскать другие разведчики. Так что пора искать хорошее народное средство от муравьев – чтоб дешево и сердито.

Читайте такжеВрач назвал насекомое, способное переносить Covid-19И не стоит жалеть бедненьких несчастненьких муравьишек-трудоголиков. В природе муравьи полезны, однако в квартире или частном доме муравьи – это переносчики опасных инфекций. Пропитание, что украли у человека, муравьи складируют в труднодоступных местах – после чего на их "складах" начинают появляться плесень и грибок, которые отравляют сам воздух в доме.

Как избавиться от муравьев

Пожалуй, самый дешевый способ. Однако малоэффективный. Сработает – только если при ошпаривании места проживания колонии удастся убить королеву, которая и плодит многочисленное потомство. Если королева выживет – тогда не повезло.

Лучше всего брать в аптеке. Цены стартуют от 9 грн/100 г. То есть тоже довольно бюджетный вариант. И, как показывает многолетняя практика, эффективный.

После покупки придется повозиться с приманкой (можно смешать борную кислоту с мякишем хлеба, добавив для надежности меда, или даже с фаршем). Работает это так: муравьи тащат приманку в колонию, там все это едят и травятся.

Против домашних насекомых помогут сильные запахи: свежевыжатого лимона, любого эфирного масла, особенно эффективным считается запах нашатыря. Сильно пахнущую жидкость необходимо наносить на пути передвижения стаи и места скопления.

Еще пару слов о нашатыре: особо эффективным он считается, так как вызывает у муравьев паралич пищеварительного тракта и сильные ожоги.

Чтобы нашатырный спирт не слишком быстро испарялся – его разводят с водой (в соотношении 1 к 100, то есть на десятилитровое ведро – 100 грамм спирта). Учитывая количество получившегося настоя, этот метод хорошо использовать, чтобы избавиться от муравьев в саду или вывести муравьев с огорода (10 литров хватит для полива значительной территории).

Землю солью посыпать нельзя – а вот как метод борьбы с муравьями в доме подойдет отлично. Действовать надо так же, как в американских ужастиках против призраков и вуду: провести соляную черту на пороге и на подоконниках. Солью также посыпают сам муравейник и муравьиные тропы.

Судя по отзывам в интернете, наиболее эффективными считаются:

Раптор;

инсектицидный гель Глобал;

аэрозоль Dr Klaus;

гель Чистый дом.

Небольшой лайфхак: эти средства лучше чередовать, так как со временем у муравьев вырабатывается устойчивость на любое ядовитое вещество.

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