Красивые способы завязать галстук: фото и видео инструкция

Как красиво завязать галстук - пошагово на фото и видео, инструкция / 1zoom.ru

Как завязывать галстук красиво и правильно – должен знать не только английский джентльмен, но любой взрослый парень. Впрочем, галстуки сегодня носят и девушки.

Никогда не знаешь, в какой момент пригодится это знание. Даже если галстук не приходится носить в офис, ему нужно будет надеть, например, на свадьбу или праздничную фотосессию с любимой.

Есть разные способы завязать галстук – больше 80, так точно! Но для начала хватит выяснить хотя бы три-четыре способа, как завязать галстук в узлы.

Сразу раскроем маленькую хитрость: мужчинам крупных размеров больше к лицу объемные узлы, а парням со стройной фигурой – узкие и аккуратные.

Самый простой узел на галстуке завязывать надо так:

положить галстук так, чтобы широкий конец оказался по левую руку, а узкий – соответственно, по правую;

накинуть широкий конец на тонкий и обвести его вокруг тонкого "собрата";

вывести широкий конец снизу к правой стороне.

Такой узел хорошо подойдет мужчинам с высоким подбородком.

Еще один легкий способ завязать галстук – это узел Kent. Классический узел под классический стиль.

Как легко завязать галстук пошагово – отлично продемонстрировано на этом видео:

В этом случае из всех способов, как завязать тонкий галстук – подойдет Виндзор. Узел у него объемный и симметричный. Он отлично сочетается со средним или широким воротником или когда у воротника мягкие уголки (на рубашках поло, к примеру).

Еще один бонус Виндзора – он отлично смотрится на старых галстуках, которые уже потеряли форму. Так что виндзорский узел поможет выглядеть аристократом – даже если в данный момент в бюджете не хватает денег, чтобы новый галстук купить.

Виндзорский узел – видео

Еще один вариант для тонкого галстука – узор Пратт. Отлично смотрится под классический воротник или ворот с закругленными концами.

Эти два узла – взаимозаменяемые.

Британские джентльмены шутят, что завязать Полувиндзор вполовину легче, чем сам Виндзор. А завязывать его можно на любом галстуке.

За счет ассиметрии и небольшого объема этот узел смотрится более утонченно – но настолько же формально, как и виндзорский. Так что он отлично подойдет для любого делового мероприятия.

Это так называемый узел в три приема. Отлично подойдет для офиса или посиделок в хипстерской компании. На светские рауты, впрочем, придется придумать что-то посерьезнее.

Главная хитрость и опасность узла Ориентал – его противопоказано завязывать на галстуках из недорогих и тонких материалов. Тут нужен галстук из плотной ткани. Плюс его нужно периодически поправлять в течение дня. Иначе Ориентал расплетается и принимает неряшливый вид.

Галстук бабочка, что завязан своими руками – признак стиля. А вот готовая бабочка – галстук дешевый и безвкусный, считают стилисты. То же касается и цвета галстука-бабочки: он должен отличаться от цвета пиджака, иначе внешне вы будете похожи на официанта, а не на денди.

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