Лимонная кислота против засора: пробивное средство ошарашит результатом

Проверенные народные средства - выполняем очистку труб лимонной кислотой.

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Как развести лимонную кислоту для чистки сантехники / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Monfocus, Pixabay/PublicDomainPictures

Периодически сливные трубы в доме теряют свою пропускную способность из-за засоров и загрязнений. Для проведения профессиональной очистки необходимо прибегать к услугам специализированных мастеров, что не всегда бывает удобно и по карману.

В случае необходимости быстрого устранения можно прибегнуть к проверенным народным средствам, выполняя очистку труб лимонной кислотой. Как говорят специалисты, лимонная кислота для канализационных труб является более простым и безопасным решением.

Однако следует учитывать, что способ очистки труб лимонной кислотой не дает 100%-го эффекта при наличии значительных засоров. Если сливная труба забита наглухо, лучше прибегнуть к механической чистке.

Если вы решили попробовать очистить засоры при помощи только лимонной кислоты, будьте готовы к тому, что для окончательного результата в итоге понадобятся более действенные средства.

Порядок действий:

уберите сторонние предметы, расположенные рядом со сливом;

в сливное отверстие добавьте около 100 г лимонной кислоты и залейте ее 1,5 стаканами кипятка;

подождите примерно полчаса и включите горячую воду (на 5 минут).

Для очистки сливных труб также можно использовать раствор соды и лимонной кислоты.

Порядок действий:

сделайте раствор (половину стакана соды растворите в литре воды);

смесь залейте в сливную трубу;

подождите 5 минут и залейте еще одну порцию раствора (100 г кислоты на литр горячей воды).

Специалисты обращают внимание на то, что применение лимонной кислоты позволит размягчить незначительные засоры. При выполнении условий очистки можно получить результат для всех разновидностей труб.

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В то же время стоит соблюдать правила безопасности и действовать максимально аккуратно, чтобы бытовая химия не попадала на открытые участки кожи и особенно в глаза. Вместе с тем стоит учитывать то, что если сливные трубы забиты твердыми предметами или другими плохо растворимыми веществами, лучше обращаться к услугам профессиональных сантехников.

Также необходимо обращать внимание на плотность засорения. Ведь методы очистки лимонной кислотой следует применять лишь в случае, если вода свободно протекает через трубу.

Что такое канализация? Канализация - човокупность инженерных сооружений, оборудования и санитарных средств, обеспечивающая сбор и вывод за пределы жилых помещений, населенных пунктов и промышленных предприятий загрязненных сточных вод, а также их очистку и обезвреживание перед использованием или сбросом в водоем, сообщает "Википедия".

А если засор настолько сильный, что вода не протекает через слив, рекомендуется обращаться к услугам профессиональных сантехников или удалять засорение придется механическим путем, ведь проводить прочистку лимонной кислотой будет уже бесполезно.

/ Инфографика Главред

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