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Лимонная кислота против засора: пробивное средство ошарашит результатом

Алексей Тесля
3 сентября 2024, 02:30
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Проверенные народные средства - выполняем очистку труб лимонной кислотой.
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Как развести лимонную кислоту для чистки сантехники / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Monfocus, Pixabay/PublicDomainPictures

Периодически сливные трубы в доме теряют свою пропускную способность из-за засоров и загрязнений. Для проведения профессиональной очистки необходимо прибегать к услугам специализированных мастеров, что не всегда бывает удобно и по карману.

В случае необходимости быстрого устранения можно прибегнуть к проверенным народным средствам, выполняя очистку труб лимонной кислотой. Как говорят специалисты, лимонная кислота для канализационных труб является более простым и безопасным решением.

Однако следует учитывать, что способ очистки труб лимонной кислотой не дает 100%-го эффекта при наличии значительных засоров. Если сливная труба забита наглухо, лучше прибегнуть к механической чистке.

Если вы решили попробовать очистить засоры при помощи только лимонной кислоты, будьте готовы к тому, что для окончательного результата в итоге понадобятся более действенные средства.

Порядок действий:

  • уберите сторонние предметы, расположенные рядом со сливом;
  • в сливное отверстие добавьте около 100 г лимонной кислоты и залейте ее 1,5 стаканами кипятка;
  • подождите примерно полчаса и включите горячую воду (на 5 минут).

Для очистки сливных труб также можно использовать раствор соды и лимонной кислоты.

Порядок действий:

  • сделайте раствор (половину стакана соды растворите в литре воды);
  • смесь залейте в сливную трубу;
  • подождите 5 минут и залейте еще одну порцию раствора (100 г кислоты на литр горячей воды).

Специалисты обращают внимание на то, что применение лимонной кислоты позволит размягчить незначительные засоры. При выполнении условий очистки можно получить результат для всех разновидностей труб.

Смотрите видео - как найти хорошего сантехника:

В то же время стоит соблюдать правила безопасности и действовать максимально аккуратно, чтобы бытовая химия не попадала на открытые участки кожи и особенно в глаза. Вместе с тем стоит учитывать то, что если сливные трубы забиты твердыми предметами или другими плохо растворимыми веществами, лучше обращаться к услугам профессиональных сантехников.

Также необходимо обращать внимание на плотность засорения. Ведь методы очистки лимонной кислотой следует применять лишь в случае, если вода свободно протекает через трубу.

Что такое канализация?

Канализация - човокупность инженерных сооружений, оборудования и санитарных средств, обеспечивающая сбор и вывод за пределы жилых помещений, населенных пунктов и промышленных предприятий загрязненных сточных вод, а также их очистку и обезвреживание перед использованием или сбросом в водоем, сообщает "Википедия".

А если засор настолько сильный, что вода не протекает через слив, рекомендуется обращаться к услугам профессиональных сантехников или удалять засорение придется механическим путем, ведь проводить прочистку лимонной кислотой будет уже бесполезно.

Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

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