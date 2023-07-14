Лучшее средство от черной плесени: эксперт рассказал, как избавиться от дефекта

Главред расскажет, как быстро избавиться от плесени квартире.

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Чем можно вывести черную плесень / коллаж: Главред, фото: pexels

Поскольку лето приносит более высокие температуры и повышенную влажность, ванные комнаты становятся рассадником плесени, что удивляет многих, кто связывает рост плесени только с холодными и дождливыми условиями. Эксперт рассказал о своем опыте борьбы с плесенью и показал лучшее средство от черной плесени.

Чем можно вывести черную плесень - средства есть у всех

По словам эксперта по ванным комнатам Уоррена Кинлоха, для процветания плесени нужна только тепло, влага и отсутствие вентиляции. Недостаточная вентиляция позволяет влаге задерживаться, создавая идеальную среду для оседания и быстрого размножения спор плесени.

Уоррен Кинлох утверждает, что есть ключевые помощники в том, как быстро избавиться от плесени в квартире, и скорее всего - они есть в каждом доме.

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Задумываясь о том, что эффективно от плесени, не стоит забывать и о ее профилактике - улучшайте вентиляцию воздуха .

И самое главное - растворите чайную ложку в 0,5 литрах воды, добавьте ее в емкость с пульверизатором и обработайте места плесени. В этом месте исчезнет плесень, а также сырой и затхлый запах. Также можно распылить уксус, предварительно не разбавляя его. Однако придется смыть с поверхности спустя два часа.

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Помимо прочего, не так давно мы писали о том, чем заменить кондиционер летом и что нужно сделать для того, чтобы сохранить зелень свежей как можно дольше.

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