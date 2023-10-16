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Маникюр на Хэллоуин 2023: тренды и идеи для создания загадочных ногтей

Лидия Неплях
16 октября 2023, 15:38 обновлено 16 октября, 15:38
31 октября начинается страшный праздник - Хэллоуин, подготовьте к нему тщательный образ.
Идеи маникюра на Хэллоуин 2023
Идеи маникюра на Хэллоуин 2023 / Коллаж Главред, фото Instagram (bellacures, nnailsgalore, tigerandgold)

Хэллоуин - это время, когда вы можете выразить свою креативность и добавить немного мистики в образ. Маникюр не исключение. Ногти могут стать идеальным холстом для ваших хэллоуинских идей.

Идеи маникюра на Хэллоуин 2023

Ведьминые когти

Попробуйте создать маникюр, вдохновленный ведьмами. Выберите темные оттенки ногтевого лака, добавьте интересный узор, лунные фазы или изображение ведьмы на одном из ногтей. Этот маникюр подойдет как для взрослых, так и для детей.

Зомби-акцент

Используйте бледные, земельные оттенки лака для создания эффекта зомби-кожи. Добавьте имитацию ссадин и трещин на ногтях. Для акцента, на одном из ногтей нарисуйте кровавый след или имитацию выгрызенного пальца.

Пауки и паутинки

Создайте мрачную атмосферу с черным лаком и белыми узорами в виде паутин и пауков. Этот дизайн прост и в то же время эффектен.

Монстры и призраки

Изображения монстров, призраков и скелетов могут добавить хэллоуинской атмосферы. Вы можете нарисовать их с помощью акриловых красок или использовать наклейки с соответствующими мотивами.

Яркие краски и неоновые цвета

Если вы предпочитаете яркий и нестандартный маникюр, поэкспериментируйте с неоновыми оттенками лака и добавьте множество блесток. Этот стиль идеально подходит для вечеринок и клубов.

Кровавые ногти

Нанесите ярко-красный лак и добавьте кровавые капли по центру или по краям ногтей для максимального хэллоуинского эффекта.

Зловещие глаза

Создайте на ногтях изображения зловещих глаз с помощью черных, белых и золотых лаков. Этот маникюр будет казаться загадочным и таинственным.

Когда Хэллоуин 2023: дата празднования в Украине

Каждый год Хэллоуин отмечается в одно и то же время: с 31 октября на 1 ноября. В этом текущем году весь мир будет отмечать Хэллоуин с ночи с понедельника на вторник. Это связано с древними кельтскими представлениями о разделении года на две равные части: светлую, которая длилась с мая по октябрь, и темную, начиная с ноября и заканчивая апрелем.

Ночь с 31 октября на 1 ноября рассматривали как переход между этими двумя отрезками года. Кстати, для кельтов ночь с 30 апреля на 1 мая была временем, когда добро и свет, казалось бы, возвращались на Землю.

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маникюр секреты красоты Хэллоуин 2023
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