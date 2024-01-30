Нагар не появится вовек: чем нужно посыпать дно духовки

О долгих часах, проведенных над оттиранием нагара в духовке можно забыть!

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Как предотвратить появление нагара в духовке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Существует простой и бюджетный способ избежать нагара в духовке неприятности и наслаждаться ее чистотой длительное время.

Кстати, ранее мы писали: не нужно тереть часами: названо лучшее средство для очистки стекла на духовке.

Чем активнее используется ваша духовка, тем больше шансов на образование неприглядного нагара. Чтобы предотвратить эту проблему, воспользуйтесь самой простой и дешевой солью. Этот метод не только удивительно эффективен, но и максимально экономичен.

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Как избавиться от нагара в духовке?

После каждой чистки духовки равномерно посыпьте дно солью. Этот шаг стоит делать перед началом готовки.

Соль активно впитывает жирные брызги, предотвращая образование нагара на стенках и дне духовки. Этот естественный абсорбент помогает вам избежать многочасовых трудозатрат по чистке.

Соль абсолютно безопасна для использования и не оказывает влияния на вкус ваших блюд. Благодаря этому методу, ваши кулинарные шедевры будут радовать не только вкусом, но и отсутствием неприятных последствий в духовке.

С этой простой хитростью чистка духовки станет прошлым веком, а ваши блюда будут готовиться в идеально чистой обстановке.

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