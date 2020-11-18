Нашатырный спирт: лайфхаки с доступным средством

Нашатырный спирт давно уже считается отличным средством для мытья окон/Pixabay

Нашатырный спирт, оказывается, очень универсальное средство. С его помощью можно не только привести в чувство человека, а и использовать разными способами в быту. Нашатырный спирт в огороде также является отличным помощником. Нашатырный спирт для клубники, для малины, от тли может стать замечательным средством.

Нашатырный спирт, по информации Википедии, это водный раствор гидроксида аммония (обычно 10 % концентрации аммиака в воде), бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом. Он применяется как лекарственное средство и для бытовых нужд.

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Главред собрал полезные лайфхаки по тому, как можно использовать нашатырный спирт.

Нашатырный спирт для стоп

В зимний период особенно важно правильно ухаживать за стопами. Но есть универсальное средство, которое поможет хорошо увлажнить кожу и предотвратить появление натоптышей. Берем один к одному нашатырный спирт и глицерин, все смешиваем. Полученную массу втираем на чистую кожу ступней. Эту же массу можно использовать на локтях и руках, если они сильно пересыхают после использования дезинфицирующих средств.

Нашатырный спирт для мытья окон

Нашатырный спирт давно уже считается отличным средством для мытья окон. Он придает тот самый "чистый" блеск и не оставляет разводов. Необходимо взять воды 30 мл, 70 мл глицерин и пару капель нашатыря. Это средство создает на стекле специальную пленку, которая как-бы отталкивает грязь и пыль и сохраняет окна более частыми на длительное время.

Нашатырный спирт против тли

Нашатырный спирт поможет одолеть тлю, которая является тем еще вредителем. В частности, для приготовления раствора нужно 2 столовые ложки нашатырного спирта развести в 1 ведре воды, добавить 1 столовую ложку стирального порошка или шампуня (чтобы раствор лучше прилипал к веткам) и обработать растения.

Пятна от духов

Если распыляя любимый парфюм, у вас оказались пятна на одежде - не расстраивайтесь. И хотя избавиться от следов духов на белой одежде не так просто, ото все же возможно. Для этого нужно в равных пропорциях развести нашатырный спирт и перекись. Полученную жидкость нанести на пятна и оставить на пятнадцать минут. Смыть теплой водой. Этим раствором выводятся пятна йода, масла.

Нашатырный спирт для отбеливания

Если белье утратило свою белизну, а коммерческие средства не помогают, обратите внимание на нашатырный спирт. Смешайте 1 столовую ложку нашатырного спирта, 2 столовые ложки 3% перекиси водорода на ведро горячей (60-70 градусов) воды. Постиранное белье необходимо залить приготовленным раствором на 20 минут. После этого, прополоскать белье в проточной воде.

Чистка и уборка с нашатырным спиртом

Зеркала, платформа утюга, пол - все эти поверхности можно очистить с помощью нашатырного спирта. Кроме того, нашатырный спирт отлично подходит для чистки и дезинфекции ковров. Для приготовления раствора нужно смешать две столовые ложки нашатырного спирта в литре воды. Смочить щетку в приготовленном растворе, стряхнуть лишнюю воду и пройтись по ковру. Остатки влаги нужно вытереть сухой тканью.

Нашатырный спирт для замшевой обуви

Замша очень не любит большого количества влаги, а пачкается очень быстро. Для ее очистки используют нашатырь. Делаем раствор спирта и воды один к одному. Смачиваем ватный диск и вытираем грязные участки замши. Так необходимо повторять процедуру, пока обувь не станет чистой.