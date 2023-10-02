Не нужно лупить молотком и зажимать в дверях: как легко очистить грецкие орехи

Очистка грецких орехов без применения силы может быть довольно простым процессом.
Грецкие орехи - очень вкусный и полезный продукт, но добывать его из скорлупы любят далеко не все. Мы расскажем, как очистить грецкие орехи, не прибегая к грубой силы.
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Как легко чистить грецкие орехи?
Очистка грецких орехов без применения силы может быть довольно простым процессом. Вот как это сделать:
- Выбор правильных орехов: Первый шаг - выбрать целые и здоровые грецкие орехи. Избегайте орехов с трещинами или повреждениями, так как они могут быть труднее очистить.
- Время пропитки: Заполните большую миску теплой водой и погрузите грецкие орехи в нее. Дайте им пропитаться в течение 30-60 минут. Вода поможет размягчить скорлупу и сделать ее более податливой.
- Используйте давление: После пропитки попробуйте удалить скорлупу, не прилагая сильного усилия. Вам может потребоваться небольшое давление пальцами, но избегайте сильных ударов или сжатия, чтобы не повредить орехи.
- Помогите себе ножом: Если некоторые орехи остаются трудными для очистки, вы можете помочь себе ножом. Осторожно проколите скорлупу на одном из концов и затем аккуратно раздвиньте ее. Это должно сделать процесс очистки более легким.
- Сушите орехи: После очистки орехов оставьте их высохнуть на воздухе или использовать бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишней влаги.
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