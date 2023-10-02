Не нужно лупить молотком и зажимать в дверях: как легко очистить грецкие орехи

Очистка грецких орехов без применения силы может быть довольно простым процессом.

https://glavred.info/lifehack/ne-nuzhno-lupit-molotkom-i-zazhimat-v-dveryah-kak-legko-ochistit-greckie-orehi-10505017.html Ссылка скопирована

Как легко чистить грецкие орехи / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Грецкие орехи - очень вкусный и полезный продукт, но добывать его из скорлупы любят далеко не все. Мы расскажем, как очистить грецкие орехи, не прибегая к грубой силы.

Кстати, ранее мы подробно рассказывали, как убрать следы от орехов на руках: три проверенных способа.

видео дня

Как легко чистить грецкие орехи?

Очистка грецких орехов без применения силы может быть довольно простым процессом. Вот как это сделать:

Выбор правильных орехов: Первый шаг - выбрать целые и здоровые грецкие орехи. Избегайте орехов с трещинами или повреждениями, так как они могут быть труднее очистить. Время пропитки: Заполните большую миску теплой водой и погрузите грецкие орехи в нее. Дайте им пропитаться в течение 30-60 минут. Вода поможет размягчить скорлупу и сделать ее более податливой. Используйте давление: После пропитки попробуйте удалить скорлупу, не прилагая сильного усилия. Вам может потребоваться небольшое давление пальцами, но избегайте сильных ударов или сжатия, чтобы не повредить орехи. Помогите себе ножом: Если некоторые орехи остаются трудными для очистки, вы можете помочь себе ножом. Осторожно проколите скорлупу на одном из концов и затем аккуратно раздвиньте ее. Это должно сделать процесс очистки более легким. Сушите орехи: После очистки орехов оставьте их высохнуть на воздухе или использовать бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишней влаги.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.