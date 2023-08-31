Не стоит даже поднимать: чем опасен сатанинский гриб и почему

Чтобы в корзине не попался отравленый гриб, не берите неизвестные экземпляры домой.

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Последствия отравления чертовым грибов / Коллаж Главред, фото freepik, pibig

Сатанинский гриб часто легко спутать с белым грибом, если вы неопытный грибник. Чертов, так же, как и его двойник, растет в широколиственных лесах. Хоть он и красив, но не стоит обманываться, ведь он крайне токсичен. Что будет, если человек его съест и как отличить от других, читайте ниже.

Как выглядит сатанинский гриб

Формы шляпок грибов могут быть весьма разнообразными: неровными, бугристыми, шершавыми, гладкими, полушаровидными или даже напоминающими подушку. Разнообразие окрасок поверхности шляпок также удивительно. На фотографиях можно увидеть грибы с коричневой, оливковой, желтоватой, сероватой или даже беловатой шляпкой.

Различие между молодыми и зрелыми экземплярами заключается в аромате. У молодых грибов ярко выраженный приятный грибной запах, в то время как у старых грибов аромат напоминает запах протухших овощей.

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Сатанинский гриб не один похож на белый гриб, у последнего много других двойников. Тем не менее, чертов содержит ядовитые вещества, способствующие расстройствам желудочно-кишечного тракта.

Как отличить чертов гриб от съедобного

Существует много грибов, похожих на чертов. Среди них: белый и розовокожий боровики (последний ядовит в сыром виде), ложный сатанинский гриб и другие. Все эти грибы считаются непригодными для употребления.

Среди съедобных и условно съедобных грибов также встречается много двойников: настоящий белый гриб и дубовик. Отличительной чертой белого гриба является то, что его мякоть не синеет на разрезе, а у молодых экземпляров цвет трубчатого слоя бывает белым или кремовым, а у старых - зеленоватым.

Внешне отличить хороший гриб от сатанинского не всегда получается. Поэтому здесь приходится обращать внимание на реакцию мякоти на срезе. У оливково-коричневого дубовика она мгновенно синеет, в то время как у ядовитого двойника цвет медленно меняется сначала на красный, а затем синеет.

Что будет, если съесть чертов гриб

Мякоть плодового органа включает в себя мускарин, тот же токсин, что присутствует в мухоморах. Правда, его содержание немного ниже, однако даже в таких небольших концентрациях он способен вызвать серьезное отравление. Помимо мускарина, мякоть плодового органа также обогащена токсичным гликопротеином болесатином, который усиливает свертываемость крови.

Когда такие яды попадают в организм человека, они могут вызвать отравление.

Признаками этого недуга могут быть:

воспаление пищеварительной системы, проявляющееся головокружением,

тошнота, рвота;

понос;

возможные судороги.

Следует отметить, что смертельный исход от гриба случается крайне редко, но случаи бывают. Именно по этой причине сатанинский гриб не входит в категорию просто несъедобных грибов, а классифицируется как ядовитый вид.

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