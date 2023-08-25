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Внимание, отрава: как отличить ядовитого близнеца белого гриба

Lida Nepliakh
25 августа 2023, 10:58 обновлено 25 августа, 11:04
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Есть три самых опасных двойников белого гриба: чертов, желчный и боровик ле Галь
Внимание, отрава: как отличить ядовитого близнеца белого гриба
Правила сбору белых грибов. Фото: YouTube-канал Offroad Mushrooms

Даже опытные грибники иногда ошибаются. Поэтому важно помнить, что определение съедобных грибов — задача непростая. Рассказываем о том, как отличить настроящий белый гриб от поганки.

Отличия белого гриба от ядовитого

  • Нижняя часть шляпки и ножки. Белый гриб имеет нижнюю часть шляпки (гименофор) с трубчатой структурой, внутри которой находятся поры, а не пластинки. Нижняя часть ножки также имеет губчатую или сетчатую структуру.
белый гриб, как отличить белый гриб от поганки
т Как выглядит гименофор съедобного гриба. Фото: Википедия
  • Цвет мякоти. Мякоть белого гриба имеет светло-кремовый или белый цвет. Она не меняет цвет при разрезе или повреждении. Несъедобные виды грибов могут иметь более яркий или насыщенный окрас мякоти.
белый гриб, как отличить белый гриб
Как выглядит мякоть съедобного гриба. Фото: Википедия
  • Отсутствие выраженных ярко-красных или оранжевых оттенков. Белый гриб обычно не имеет ярко-красных или оранжевых оттенков на шляпке, ножке или мякоти. Эти цвета могут быть признаком наличия токсинов в грибе.
  • Отсутствие горького вкуса. Мякоть белого гриба имеет нейтральный вкус или нежный грибной аромат. Несъедобные грибы могут иметь горький или неприятный вкус.
  • Отсутствие сильного запаха. Белый гриб обычно имеет приятный, нежный запах грибов. Сильный, неприятный или химический запах может быть признаком отравы.
  • Присутствие клейкости или слизи. Молодые белые грибы могут быть несколько клейкими, но это не должно быть слишко выраженно. Несъедобные виды с чрезмерной клейкостью часто являются признаком нежелательных грибов.

А чтобы найти не только съедобные, но и самые ценные грибы, следуйте советам о том, где их искать в Украине летом.

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Опасные двойники белого гриба

Желчный гриб. Мякоть желчного гриба горькая и не исчезает даже при приготовлении. В отличии от белого гриба, подножка второго гладкая, без выраженной губчатости. У белого гриба ножка плавно изменяет окрас от светло-коричневого в верхней части до белого в нижней. Кроме того, для желчного гриба характерен интенсивный и выраженный горький вкус. Сразу после разреза ножка желчного гриба становится коричневой, в то время как у белого гриба она остается белой.

Внимание, отрава: как отличить ядовитого близнеца белого гриба
Как выглядят желчный и белый грибы. Коллаж: Главред

Сатанинський или чертов гриб. Шляпка полушаровидной формы и при прикосновении дарит ощущение сухости и бархатистости. Цвет шляпки варьирует от беловатого до грязновато-седоватого оттенка. После разреза меняет свой окрас: начиная с красноватого и постепенно переходя к синеватому оттенку в течение нескольких минут. Касательно строения ножки, оно соответствует классическому облику боровика: массивное и бочковидное, плавно сужаясь к шляпке.

белый гриб, как отличить белый гриб
Как сатанинский и белый грибы. Коллаж: Главред

Боровик ле Галь. Этот гриб также относится к ядовитым видам. Его особенностью является характерная розово-оранжевая палитра. Поверхность шляпки гладкая, и ее форма меняется с возрастом гриба: сначала она выпуклая, затем приобретает полушаровидную форму, становясь немного распластанной. Мякоть этого гриба имеет беловатый или светло-желтый цвет, а при разрезе начинает голубеть. Отличается также приятным ароматом грибов.

Внимание, отрава: как отличить ядовитого близнеца белого гриба
Как выглядят Боровик ле Галь и белый гриб. Коллаж: Главред

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