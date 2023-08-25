Внимание, отрава: как отличить ядовитого близнеца белого гриба

Даже опытные грибники иногда ошибаются. Поэтому важно помнить, что определение съедобных грибов — задача непростая. Рассказываем о том, как отличить настроящий белый гриб от поганки.
Отличия белого гриба от ядовитого
- Нижняя часть шляпки и ножки. Белый гриб имеет нижнюю часть шляпки (гименофор) с трубчатой структурой, внутри которой находятся поры, а не пластинки. Нижняя часть ножки также имеет губчатую или сетчатую структуру.
- Цвет мякоти. Мякоть белого гриба имеет светло-кремовый или белый цвет. Она не меняет цвет при разрезе или повреждении. Несъедобные виды грибов могут иметь более яркий или насыщенный окрас мякоти.
- Отсутствие выраженных ярко-красных или оранжевых оттенков. Белый гриб обычно не имеет ярко-красных или оранжевых оттенков на шляпке, ножке или мякоти. Эти цвета могут быть признаком наличия токсинов в грибе.
- Отсутствие горького вкуса. Мякоть белого гриба имеет нейтральный вкус или нежный грибной аромат. Несъедобные грибы могут иметь горький или неприятный вкус.
- Отсутствие сильного запаха. Белый гриб обычно имеет приятный, нежный запах грибов. Сильный, неприятный или химический запах может быть признаком отравы.
- Присутствие клейкости или слизи. Молодые белые грибы могут быть несколько клейкими, но это не должно быть слишко выраженно. Несъедобные виды с чрезмерной клейкостью часто являются признаком нежелательных грибов.
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Опасные двойники белого гриба
Желчный гриб. Мякоть желчного гриба горькая и не исчезает даже при приготовлении. В отличии от белого гриба, подножка второго гладкая, без выраженной губчатости. У белого гриба ножка плавно изменяет окрас от светло-коричневого в верхней части до белого в нижней. Кроме того, для желчного гриба характерен интенсивный и выраженный горький вкус. Сразу после разреза ножка желчного гриба становится коричневой, в то время как у белого гриба она остается белой.
Сатанинський или чертов гриб. Шляпка полушаровидной формы и при прикосновении дарит ощущение сухости и бархатистости. Цвет шляпки варьирует от беловатого до грязновато-седоватого оттенка. После разреза меняет свой окрас: начиная с красноватого и постепенно переходя к синеватому оттенку в течение нескольких минут. Касательно строения ножки, оно соответствует классическому облику боровика: массивное и бочковидное, плавно сужаясь к шляпке.
Боровик ле Галь. Этот гриб также относится к ядовитым видам. Его особенностью является характерная розово-оранжевая палитра. Поверхность шляпки гладкая, и ее форма меняется с возрастом гриба: сначала она выпуклая, затем приобретает полушаровидную форму, становясь немного распластанной. Мякоть этого гриба имеет беловатый или светло-желтый цвет, а при разрезе начинает голубеть. Отличается также приятным ароматом грибов.
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