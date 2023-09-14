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Нет начала, нет конца: как легко узнать размер кольца - способы поймет любой

Дмитрий Видоменко
14 сентября 2023, 18:56 обновлено 14 сентября, 18:58
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Когда-нибудь наступает такой момент, когда человек задается вопросом "Как узнать размер кольца?" Главред решил разобраться в этом.
Кольца
Кольца - очень важный аксессуар / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как легко узнать размер кольца – этот вопрос, в общем-то, не бином Ньютона. И ниже мы детально расскажем о такой проблеме.

Как узнать размер кольца без примерки

Это можно сделать несколькими способами:

Используйте колодку для кольца. В большинстве ювелирных салонов наличествуют специальные колодки для определения размера. Вы можете попросить продавца кольцо на колодку и узнать номер нужного Вам размера.

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Измерьте диаметр внутренней части кольца. Нужно взять возьмите линейку или штангенциркуль. И измерить внутренний диаметр кольца (расстояние от одного внутреннего края кольца до другого – через центр). Затем, используя таблицу размеров колец, просто найдите нужный номер размера.

Используйте старое кольцо. Если у вас уже наличествует кольцо, которое прекрасно вам подходит, вы можете измерить его внутренний диаметр (как описано выше) и сравнить его с таблицей размеров – для того, чтобы определить размер.

Спросите совета у ювелира. Если у вас нет возможности измерить кольцо самостоятельно, обратитесь к профессионалу. Он быстро и легко сможет точно определить размер с помощью специальных инструментов.

Помните – правильно или неправильно подобранный размер кольца может влиять на его комфортное ношение.

Как легко узнать размер кольца

Узнать размер кольца легко и точно можно с помощью таких методов:

Используйте кольцо, которое уже носите. Если у вас есть кольцо, которое хорошо подходит на один из ваших пальцев, можно измерить его размер. Существуют специальные шкалы для определения размеров колец. Просто поместите ваше кольцо на шкалу и найдите номер, который соответствует внутреннему диаметру кольца.

Используйте бумажную ленту или нить. Оберните участок бумажной ленты или нити вокруг базы пальца, на котором вы собираетесь носить кольцо. Затем с помощью линейки измерьте длину ленты или нити и сравните с таблицей размеров колец. Этот метод может дать приближенный результат.

Используйте онлайн калькуляторы. Существует несколько онлайн-калькуляторов, которые позволяют определить размер кольца, основываясь на измерениях пальца. Вы можете ввести измерения в такие калькуляторы и получить приближенный размер.

Кольца

Какой средний размер кольца у девушек

Средний размер кольца у девушек может варьироваться в зависимости от региона и популяции, но обычно он колеблется в диапазоне от 5 до 7 (в шкале размеров США). Следует отметить, что это всего лишь средние значения, и размер кольца может значительно различаться у разных женщин. Размер кольца зависит от размера пальца, который, в свою очередь, может быть наследственным и зависеть от многих факторов, включая генетику и конституцию.

Если вы рассматриваете приобретение кольца для подарка или другой цели и не можете узнать точный размер, лучше всего узнать его у получателя или воспользоваться одним из методов измерения размера кольца, о которых упомянуто выше. Точное измерение точно сделает подарок более приятным и удобным для ношения.

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