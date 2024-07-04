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Почему на стенах появляется плесень: как избавится от нее навсегда

Сергей Кущ
4 июля 2024, 16:29
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Как избавиться от плесени? Мы собрали несколько рабочих способов, которые подойдут каждому.
Как убрать плесень со стены
Как убрать плесень со стены / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Плесень на стенах не только портит внешний вид комнаты, но и опасна для здоровья. Убрать плесень - очень непростая задача, поскольку она постоянно возвращается.

Как избавиться от плесени? Мы собрали несколько рабочих способов, которые подойдут каждому.

Почему на стенах появляется плесень?

Сырость - главная причина, по которой у вас дома появляется плесень и грибок. Чтобы избавиться от сырости, поставьте осушитель воздуха рядом с участками, пораженными плесенью, до тех пор, пока проблема не будет решена. Можете добавить вентилятор, чтобы улучшить циркуляцию воздуха в пораженных местах, пишет Sante+.

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Santé+ Magazine

Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Чистящее средство на основе щелочи

В бутылке с распылителем приготовьте смесь из одного литра воды и одной столовой ложки стирального порошка.

Что такое плесень?

Плесень (плесень, плесень, плесневые грибы) - разнообразные грибы-микромицеты. Развитие плесневых грибов на поверхности древесины, других материалов приводит к их физическому разрушению. Особенно вредна плесень для деревянных конструкций, пишет Википедия.

Распылите смесь на пораженные плесенью участки. Оставьте для воздействия, затем потрите мягкой губкой и промойте влажной салфеткой из микрофибры.

В завершение протрите стену чистой сухой тканью.

Как удалить плесень со стен с помощью уксуса

  • Смешайте 250 мл белого уксуса с одним литром воды.
  • Нанесите смесь на стену.
  • Протрите поверхность влажной тряпкой.
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Средство от пятен на одежде инфографика / Инфографика Главред

Как удалить плесень со стен с помощью соды

Пищевая сода - это слабая щелочь, которая эффективна на непористых поверхностях. Вот как ее использовать:

  • Сделайте пасту, смешав пищевую соду с небольшим количеством воды.
  • Нанесите пасту на заплесневелый участок.
  • Оставьте на 15 минут.
  • Протрите чистой тряпкой.

Важно учесть, что этот метод не подходит для пористых поверхностей.

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