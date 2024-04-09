Как часто нужно менять тушь для ресниц: женщины поражены ответом

Люди были удивлены тем, как часто вам нужно менять тушь, а некоторые любители красоты признались, что хранили косметику "30 лет".

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Как часто нужно менять тушь / коллаж: Главред, фото: pexels

Косметика имеет срок годности, однако, часто люди не соблюдают его и потом еще в течение нескольких месяцев пользуются косметическим продуктом. Стоит разобраться, сколько можно использовать тушь для ресниц и когда ее стоит выбросить.

Тушь для ресниц - это неотъемлемая часть макияжа, ведь именно она может выразительно открыть глаза, сделать чрезвычайно гламурный образ и увеличить ресницы. Специалисты предупреждают, что не стоит забывать о сроке годности туши для ресниц, чтобы избежать проблем со здоровьем, передает издание Mirror.

Специалисты рассказали, что стоит менять тушь каждые три месяца, однако они были поражены, когда узнали, что некоторые люди хранили средства для макияжа в течение "30 лет".

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Рэйчел Дайверс, постоянный визажист Face The Future объяснила, что три месяца для туши - это приблизительный ориентир, но важно наблюдать за изменениями текстуры и запаха формулы, чтобы определить, нужно ли ее менять раньше. Визажист отметила, если тушь начала сбиваться в комки и стала густой, то стоит обязательно ее сменить на новую. Использование старой туши может привести к инфекциям на глазах, ведь старая тушь содержит вредные бактерии.

На всех косметических средствах и продуктах по уходу за кожей есть сроки годности, которые называют этикеткой PAO, что означает "срок после открытия". Символ "открытой баночки" указывает на то, как долго продукт может храниться в хорошем состоянии после того, как его откроют. Например, на тональном креме может быть 18 месяцев, что означает, что если он правильно хранится, им можно пользоваться полтора года.

Визажист также призывает, что никогда нельзя делиться своей тушью ни с кем другим, поскольку это может распространить бактерии и вызвать глазные инфекции.

Она также посоветовала, чтобы тушь дольше оставалась свежей, убедитесь, что вы закрываете ее плотно, ведь это сохраняет формулу и помогает ей держаться дольше, не высыхая.

Также помните, никогда не ложитесь спать с тушью на ресницах, ведь это также может привести к повреждению ваших ресниц и раздражению глаз. Лучше тщательно смыть макияж и использовать питательную сыворотку для ресниц вечером.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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