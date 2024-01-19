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Зачем француженки посыпают губку солью перед мытьем посуды

Сергей Кущ
19 января 2024, 01:31
Француженки почти всегда посыпают губку солью перед мытьем посуды.
Зачем француженки посыпают губку солью перед мытьем посуды
Зачем француженки посыпают губку солью перед мытьем посуды / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Французские хозяйки славятся своим искусством поддерживать идеальный порядок в доме. Одной из их хитростей, которым многие из нас могут поучиться, является использование соли при мытье посуды.

Француженки почти всегда посыпают губку солью перед началом этого процесса, пишет портал sante+.

Почему соль?

Идея посыпать губку солью имеет крепкое научное основание. Соль давно известна своими антибактериальными и дезинфицирующими свойствами. Применяя ее к губке, вы создаете враждебную среду для бактерий, что снижает риск заражения кухни вредными микроорганизмами.

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Не только соль

Для усиления эффекта французские хозяйки добавляют уксус в свой арсенал. Уксус также обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. В сочетании с солью, он помогает растворить остатки пищи и жира, делая губку идеально чистой и без запаха.

Как правильно дезинфицировать посуду?

  1. Обильно посыпьте влажную губку солью.
  2. Полейте соль белым уксусом, чтобы она полностью покрыла губку.
  3. Оставьте на 15 минут, чтобы смесь проникла в поры губки и эффективно справилась с бактериями.
  4. Поверните губку и повторите процесс с другой стороны.
  5. После перерыва смойте губку чистой водой, и она снова готова к использованию.

Такой метод не только обеспечивает чистоту посуды, но и является еще одним секретом французского домашнего уюта. Попробуйте этот прием, и, возможно, ваша кухня также станет идеально чистой и гигиеничной, как у француженок.

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