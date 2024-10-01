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1+1 Украина покажет "Хазяїн 2. На своїй землі" с Богданом Бенюком в главной роли

Анна Подгорная
1 октября 2024, 15:34
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Скоро зрители увидят премьеру телевизионного фильма - переосмысление классики украинской литературы.
Богдан Бенюк, Виктор Жданов, Ольга Сумская
Хазяїн 2. На своїй землі - 1+1 Украина готовит к показу премьеру / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

13 октября в 23:00 на 1+1 Украина состоится премьера телевизионного фильма "Хазяїн 2. На своїй землі". Зрители снова увидят Богдана Бенюка в образе харизматичного и волевого Терентия Пузыря, который сталкивается с самым тяжелым испытанием в своей жизни.

Отказавшись выезжать из родного села на фоне угрозы полномасштабного вторжения российских войск в Украину, бизнесмен Терентий Пузырь оказывается под оккупацией. Когда россияне превращают его агрофирму в свою военную базу, а террор в отношении его односельчан набирает бешеные обороты, он оказывается перед сложным выбором - приспосабливаться в надежде на собственное выживание или действовать ради спасения всей общины.

На одной съемочной площадке снова встретились Богдан Бенюк, Виктор Жданов, Ольга Сумская. Также в продолжении истории о Терентии Пузыре зрители увидят молодых украинских актеров - Валентину Сергееву, Екатерину Алексееву, Илью Пономаренко.

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"Хазяїн 2. На своїй землі" - это история о мужестве, силе духа и несокрушимости украинцев, о борьбе за свободу и право жить на своей земле.

"24 февраля 2022 года абсолютно кардинально изменило всех нас. На защиту нашей Родины стали не только Вооруженные Силы Украины, а и те, кто работает на нашей украинской земле. И не имеет значения, это - тракторист или владелец агрофирмы. Наш Хозяин стоит перед выбором, когда весь его мир оккупируют ра**исты. Какие преобразования переживает Терентий Пузырь? Я думаю, Карпенко-Карый точно хотел бы увидеть своего персонажа в условиях борьбы за свободу и независимость нашей родной земли", - делится исполнитель главной роли Богдан Бенюк.

Напомним, в 2021 году снималась первая часть "Хазяїна" - современная украинская классика на новый лад. Лента создавалась по мотивам одноименной социальной комедии классика украинской литературы Ивана Карпенко-Карого и представляла особый взгляд на вечный конфликт - взаимоотношения родителей и детей. Во второй части судьба персонажа Терентия Пузыря будет иметь развитие и покажет новые сногсшибательные превращения.

Над производством телевизионного фильма работала "Основа Фильм Продакшн". Проект реализован при поддержке USAID.

Авторы сценария - Тарас Антипович, Валентина Руденко, Тарас Ткаченко. Режиссеры - Тарас Ткаченко и Заза Буадзе. Продюсеры - Виктория Горенштейн и Татьяна Куц.

Премьеру "Хазяїн 2. На своїй землі" зрители увидят 13 октября в 23:00 на телеканале 1+1 Украина и на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ как эксклюзивного диджитал-транслятора этого телевизионного фильма.

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