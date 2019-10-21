Екатерина Великая 2019: дата выхода, актеры и трейлер нового сериала

Екатерина Великая 2019 дата выхода и актеры сериала/ НВО

НВО снимает сериал Екатерина Великая, который вышел осенью 2019 года. Первый тизер-трейлер уже вышел с русским переводом, и позволяет оценить размах НВО.

В трейлере показано, как Екатерина твердой рукой держала власть, и даже не скрывала, что не собирается ни с кем делиться.

Очень ярко показаны дворцовые интриги, попытки восстания, громкие публичные речи императрицы, и пышность ее дворца.

Читайте такжеЕкатерина Великая 2019: что было в первой серии

Кстати, в фильме традиционно для истории о Екатерине не обошли мимо пикантные сцены - их будет предостаточно, и очень откровенных.

Екатерина Великая и Потемкин / скриншот

В сериале Екатерина Великая будет 4 серии, традиционно для мини-сериалов НВО, по часу каждая. А в главных ролях снялись Хелен Миррен (Екатерина), Джейсон Кларк (Григорий Потемкин), Джина Макки (Прасковья Брюс), Рори Киннир (Никита Иванович Панин) и Ричард Роксбург в роли Григория Орлова.

Екатерина Великая: актеры сериала/ НВО

Сценарий писал Найджел Уильямс (Елизавета I, Вудхаус в изгнании). Режиссером стал номинант BAFTA и удостоенный наград Эмми Филипп Мартин (Корона, Мо, Главный подозреваемый).

Дэвид Томпсон стал шоуранером сериала.

Екатерина Великая 2019 смотреть онлайн трейлер:

Выход сериала Екатерина Великая запланирован на 21 октября.