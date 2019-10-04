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Великі Вуйки 2019: сюжет, актеры и эксклюзивный саундрек от ТНМК

4 октября 2019, 19:15

Сериал Великі Вуйки выходит на 1+1 в октябре, и накануне премьеры, группа ТНМК презентовала новый саундрек сериала, который снимался чуть ли не полгода.

ТНМК Великі Вуйки
ТНМК записали саундрек для сериала Великі Вуйки / Instagram

Сериал Великі Вуйки выходит на экраны 14 октября в 21:45, но к тому времени, зрителей ознакомили с новой песней, которая теперь будет у него заставкой - ее писала легендарная группа ТНМК.

В эфире Сніданку з 1+1 группа ТНМК представила свой уникальный саундрек Великі Вуйки специально для сериала. Олег "Фагот" Михайлюта и Александр "Фоззи" Сидоренко впервые исполнили песню, которая станет заглавной.

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Фагот выступил в качестве композитора, а Фоззи стал автором текста к песне.

"Большие Вуйки управляют миром! Времена Великих Вуйок наступают!", - говорится в припеве драйвового трека.

Великі вуйки 2019: сюжет

Музыканты рассказали, что они стали не только авторами саундтрека, но и получили роли в сериале. По сюжету, в своих столичных приключениях вуйки случайно попадают на корпоратив, где будет выступать группа ТНМК.

На экранах Фагот и Фоззи появятся в образе диджеев и исполнят танцевальные хиты на праздничной вечеринке.

По сюжету впервые за всю историю села Большие Вуйки сюда собираются проложить дорогу. Но коррумпированный чиновник из области отдает право на строительство дороги в соседнее село - Малі Вуйки. Опасаясь того, что вся молодежь уедет, и село вымрет, председатель собирает инициативную группу и едет в Киев решать вопрос строительства дороги. В новом сезоне Вуйки будут покорять Киев и открывать для себя особенности столичной жизни. 

Великі вуйки 2019: актеры

Фагот признался, что принять участие в шоу им предложил сам Юрий Горбунов. Но неудивительно, что он это сделал - кроме звезд из ТНМК в сериале появятся Надежда Мейхер, Екатерина Осадчая, Руслан Сеничкин, Дмитрий Коляденко, Евгений Кот, Екатерина Кухар, Игорь Ласточкин и Михаил Поплавски.

Всего в сериале будет 16 серий.

Великі Вуйки 2019 - ТНМК смотреть онлайн премьеру саундрека сериала:

Новый сезон сериала Великі Вуйки выходит 14 октября в 21:45 на 1+1. Также сериала можно будет смотреть на сайте Главред.

Юрий Горбунов Фагот Руслан Сеничкин Дима Коляденко Танок на Майдані Конго Катерина Осадчая Надежда Мейхер Игорь Ласточкин Екатерина Кухар Михаил Поплавский
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