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Сериал Сидоренки-Сидоренки 5 и 6 серия смотреть онлайн 30-10-2019

30 октября 2019, 21:35

5 и 6 серии сериала Сидоренки-Сидоренки вышли 30 октября на телеканале 1+1. Что было в сериале Сидоренки-Сидоренки - смотри на Главреде.

Сидоренки-Сидоренки
Сидоренки-Сидоренки 5 и 6 серия онлайн/ 1+1

Новые 5 и 6 серия сериала СидорЕнки-СидОренки вышли 30 октября во вторник на 1+1. Семьи СидОренки и СидорЕнки вынуждены жить под одной крышей после масштабного пожара в жилье СидорЕнков. Теперь новые проблемы возникли в новой большой семье.

Что было в новом сериале СидорЕнки-СидОренки, и как семьи найдут друг друга - читайте и смотрите на Главреде 

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Богатых супругов СидОренко в сериале играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), а их сына – молодой украинский актер Петр Ниневский (Вова). Вова тесно дружит с дочкой знакомых родителей, которая начинает симпатизировать Роме.

В свою очередь, роли героев бедной семьи СидорЕнко исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр), Лев Сомов (дед) и Евгений Шекера (Рома).

Сидоренки - Сидоренки 5 серия смотреть онлайн 30-10-2019:

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Сидоренки - Сидоренки 6 серия смотреть онлайн 30-10-2019:

Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 21:45. Также сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на сайте Главред.

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