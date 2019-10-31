Сериал Сидоренки-Сидоренки 7 и 8 серия смотреть онлайн 31-10-2019

Сидоренки-Сидоренки 7 и 8 серия онлайн / 1+1

Новые 7 и 8 серия сериала Сидоренки-Сидоренки вышли 31 октября во вторник на 1+1. Семьи СидОренки и СидорЕнки вынуждены жить под одной крышей после масштабного пожара в жилье СидорЕнков. Отцы налаживают отношения с новыми сыновьями, и у них теперь есть повод гордиться ими.

Что было в новом сериале СидорЕнки-СидОренки, и как семьи найдут друг друга - читайте и смотрите на Главреде .

Читайте такжеСериал Сидоренки-Сидоренки 5 и 6 серия смотреть онлайн 30-10-2019

Богатых супругов СидОренко в сериале играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), а их сына – молодой украинский актер Петр Ниневский (Вова). Вова тесно дружит с дочкой знакомых родителей, которая начинает симпатизировать Роме.

Сидоренки-Сидоренки 8 серия смотреть оналйн / 1+1

В свою очередь, роли героев бедной семьи СидорЕнко исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр), Лев Сомов (дед) и Евгений Шекера (Рома).

Пока отцы налаживают отношения с сыновьями, мамы устраивают между собой кулинарную битву.

Читайте такжеСериал СидорЕнки-СидОренки 3 и 4 серия смотреть онлайн 29-10-2019

Сидоренки - Сидоренки 7 серия смотреть онлайн 31-10-2019:

Читайте такжеСериал Сидоренки-Сидоренки 1 и 2 серия смотреть онлайн 28-10-2019

Сидоренки - Сидоренки 8 серия смотреть онлайн 31-10-2019:

Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 21:45. Также сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на сайте Главред.