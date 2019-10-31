Сериал Сидоренки-Сидоренки 7 и 8 серия смотреть онлайн 31-10-2019

Новые 7 и 8 серии сериала Сидоренки-Сидоренки вышли 31 октября на телеканале 1+1. Что было в сериале Сидоренки-Сидоренки - смотри на Главреде.
Новые 7 и 8 серия сериала Сидоренки-Сидоренки вышли 31 октября во вторник на 1+1. Семьи СидОренки и СидорЕнки вынуждены жить под одной крышей после масштабного пожара в жилье СидорЕнков. Отцы налаживают отношения с новыми сыновьями, и у них теперь есть повод гордиться ими.
Что было в новом сериале СидорЕнки-СидОренки, и как семьи найдут друг друга - читайте и смотрите на Главреде .
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Богатых супругов СидОренко в сериале играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), а их сына – молодой украинский актер Петр Ниневский (Вова). Вова тесно дружит с дочкой знакомых родителей, которая начинает симпатизировать Роме.
В свою очередь, роли героев бедной семьи СидорЕнко исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр), Лев Сомов (дед) и Евгений Шекера (Рома).
Пока отцы налаживают отношения с сыновьями, мамы устраивают между собой кулинарную битву.
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Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 21:45. Также сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на сайте Главред.