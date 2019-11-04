Сидоренки-Сидоренки 9 и 10 серия смотреть онлайн 04-11-2019

Сидоренки-Сидоренки 9 и 10 серия онлайн/ 1+1

Новые 9 и 10 серия сериала Сидоренки-Сидоренки выходят 4 ноября в понедельник на 1+1. Семьи Сидоренки-Сидоренки вынуждены жить под одной крышей после масштабного пожара в жилье СидорЕнков. Отцы налаживают отношения с новыми сыновьями, и у них теперь есть повод гордиться ими.

Что было в новом сериале Сидоренки-Сидоренки, и как семьи найдут друг друга - читайте и смотрите на Главреде.

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Мамы Сидоренков вынуждены объединиться в новой серии, а Вова и Рома переживают новый виток взаимоотношений.

Богатых супругов СидОренко в сериале играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), а их сына – молодой украинский актер Петр Ниневский (Вова). Вова тесно дружит с дочкой знакомых родителей, которая начинает симпатизировать Роме.

В свою очередь, роли героев бедной семьи СидорЕнко исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр), Лев Сомов (дед) и Евгений Шекера (Рома).

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Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 21:45. Также сериалСидоренки-Сидоренки можно смотреть на сайте Главред.