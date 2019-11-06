Сидоренки-Сидоренки 11 серия онлайн / 1+1

Новые 11 серия сериала Сидоренки-Сидоренки выходят 5 ноября во вторник на 1+1. Семьи Сидоренки-Сидоренки вынуждены жить под одной крышей после масштабного пожара в жилье СидорЕнков. Пока отцы и матери свыкаются с новой ситуацией и друг с другом, их сыновья пытаются наладить свою жизнь.

Что было в новом сериале Сидоренки-Сидоренки, и как семьи найдут друг друга - читайте и смотрите на Главреде.

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Богатых супругов СидОренко в сериале играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), а их сына – молодой украинский актер Петр Ниневский (Вова). Вова тесно дружит с дочкой знакомых родителей, которая начинает симпатизировать Роме.

В свою очередь, роли героев бедной семьи СидорЕнко исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр), Лев Сомов (дед) и Евгений Шекера (Рома).

Петр пытается повыбивать долги у старых знакомых, которые "зажали" деньги надолго.

Александра он забыл при этом забрать с работы, и придумал кучу лжи в оправдание.

Тем временем, Рома и Вова устроили настоящую драку из-за вещей. И драка продолжилась на следующий день - из-за вещей ребят.

Александр нашел в машине мешок ценента, который Петр украл, и начал расспрашивать по поводу их будущего дома. Чтобы не раскрывть ложь, Петр с отцом до конца держатся, и разыгрывают историю о том, что они строят дом.

Тем временем Вова и Рома чуть не убивают друг-друга на стройте в субботник, который устроил Александр.

А сосед Петра Валера узнает в Ольге свою давнюю знакомую, с которой тусил на фестивале в 90-х. Она ловко заламывает мужчину и обещает прибить, если он будет распространяться об ее прошлом.

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Сидоренки-Сидоренки 11 серия смотреть онлайн 05-11-2019:

Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 21:45. Также сериалСидоренки-Сидоренки можно смотреть на сайте Главред.