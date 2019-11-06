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Сидоренки-Сидоренки 12 серия смотреть онлайн 05-11-2019

6 ноября 2019, 13:00

Новые 12 серии сериала Сидоренки-Сидоренки вышли 5 ноября на телеканале 1+1. Что было в сериале Сидоренки-Сидоренки - смотри на Главреде.

Сидоренки-Сидоренки
Сидоренки-Сидоренки / 1+1

Новые 12 серия сериала Сидоренки-Сидоренки выходят 5 ноября во вторник на 1+1. Семьи Сидоренки-Сидоренки вынуждены жить под одной крышей после масштабного пожара в жилье СидорЕнков. Пока отцы и матери свыкаются с новой ситуацией и друг с другом, их сыновья пытаются наладить свою жизнь.

Что было в новом сериале Сидоренки-Сидоренки, и как семьи найдут друг друга - читайте и смотрите на Главреде.

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Богатых супругов СидОренко в сериале играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), а их сына – молодой украинский актер Петр Ниневский (Вова). Вова тесно дружит с дочкой знакомых родителей, которая начинает симпатизировать Роме.

В свою очередь, роли героев бедной семьи СидорЕнко исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр), Лев Сомов (дед) и Евгений Шекера (Рома).

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Петр скачала на телефон программу, которая по фото определяет возраст, и когда Леся и Оля вместе попозировали на фото, увидел, что 44-летняя Оля выглядит на 38, а Леся на 48. Он расстроился, и начал искать возможности омолодить Лесю. Сначала кремом Оли, потом расспросил отца, и даже саму Олю про салоны красоты.Читайте такжеСидоренки-Сидоренки 11 серия смотреть онлайн 05-11-2019

Тем временем, Александра пригласил на свадьбу друг-прокурор, и он решил повести с собой Вову. Но тот просит пойти вместо него Рому - признается, что свадьба скучная, и он не высидит на ней. Но потом оказывается, что на свадьба идет Аля, и Рома с Вовой наперебой просятся на свадьбу.

Сначала Оля и Леся решают, что у Петра кризис среднего возраста, а потом Леся начинает подозревать Петра в том, что он положил глаз на Олю, и на чинает люто ревновать.

Вова порезал Роме костюм, но Александр пообещал купить ему по дороге новый.

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Сидоренки-Сидоренки 12 серия смотреть онлайн 05-11-2019:

Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 21:45. Также сериалСидоренки-Сидоренки можно смотреть на сайте Главред.

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