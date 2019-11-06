Сидоренки-Сидоренки 13 и 14 серия смотреть онлайн 06-11-2019

Сидоренки-Сидоренки 13 и 14 серия онлайн / 1+1

Новые 13 и 14 серия сериала Сидоренки-Сидоренки выходят 6 ноября в среду на 1+1. Семьи Сидоренки-Сидоренки вынуждены жить под одной крышей после масштабного пожара в жилье СидорЕнков. Отцы налаживают отношения с новыми сыновьями, и у них теперь есть повод гордиться ими.

Что было в новом сериале Сидоренки-Сидоренки, и как семьи найдут друг друга - читайте и смотрите на Главреде

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Перемирие между Ромой и Вовой не распространяется на Алю, так что бедная девушка уже с ума сходит из-за парней. Оля и Леся прекрасно спелись, и в этот раз им удается помыкать не только Петром, но и Александром. А дедушка из последних сил держиться без алкоголя и на диете после сердечного приступа в прошлый раз.

Богатых супругов СидОренко в сериале играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), а их сына – молодой украинский актер Петр Ниневский (Вова). Вова тесно дружит с дочкой знакомых родителей, которая начинает симпатизировать Роме.

В свою очередь, роли героев бедной семьи СидорЕнко исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр), Лев Сомов (дед) и Евгений Шекера (Рома).

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Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 21:45. Также сериалСидоренки-Сидоренки можно смотреть на сайте Главред.