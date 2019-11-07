СидорЕнки-СидОренки 15 и 16 серия смотреть онлайн 07-11-2019

СидОренки-СидорЕнки 15 и 16 серия онлайн / 1+1

Новые 15 и 16 серия сериала СидОренки-СидорЕнки выходят 7 ноября в четверг на 1+1. Семьи СидОренки-СидорЕнки вынуждены жить под одной крышей после масштабного пожара в жилье СидорЕнков. Теперь все усложняется, ведь

Что было в новом сериале Сидоренки-Сидоренки, и как семьи найдут друг друга - читайте и смотрите на Главреде.

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Богатых супругов СидОренко в сериале играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), а их сына – молодой украинский актер Петр Ниневский (Вова). Вова тесно дружит с дочкой знакомых родителей, которая начинает симпатизировать Роме.

В свою очередь, роли героев бедной семьи СидорЕнко исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр), Лев Сомов (дед) и Евгений Шекера (Рома).

Рома попадает во френдзону к Але, и Вова на время успокаивается. Тем временем Александр жутко страдает из-за потери водительских прав.

СидОренки-СидорЕнки 15 серия смотреть онлайн

Семья СидорЕнков все время мешали СидОренкам заняться любовью, и в субботу они решили уехать якобы по делам, а на самом деле уединиться. Вова с Ромой и Петр с дедом хотят устроить вечеринки, но у Леси планы - нужно устроить уборку.

А к Саше и Оле на Даче приезжают Катя с Лесей, которых Вова спроваживает под идеей устроить Петру вечеринку-сюрприз.

СидОренки-СидорЕнки 15 серия смотреть онлайн / 1+1

Александр и Оля решили прятаться от Кати и Леси, а женщины стали расследовать - ведь остались следы пребывания семьи влюбленных. Тем временем, Аля пришла на вечеринку с Сидоренкам с парнем - пока они боролись между собой, Аля нашла себе покладистого друга.

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Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 21:45. Также сериалСидоренки-Сидоренки можно смотреть на сайте Главред.