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Сидоренки-Сидоренки 17 и 18 серия смотреть онлайн 11-11-2019

11 ноября 2019, 21:35

Новые 17 и 18 серии сериала Сидоренки-Сидоренки вышли 11 ноября на телеканале 1+1. Что было в сериале Сидоренки-Сидоренки - смотри на Главреде.

Сидоренки-Сидоренки
Сидоренки-Сидоренки 17 и 18 серия онлайн / 1+1

Новые 17 и 18 серия сериала Сидоренки-Сидоренки выходят 11 ноября в понедельник на 1+1. Семьи Сидоренки и Сидоренки вынуждены жить под одной крышей после масштабного пожара в жилье СидорЕнков. Теперь все усложняется, ведь

Что было в новом сериале Сидоренки-Сидоренки, и как семьи найдут друг друга - читайте и смотрите на Главреде.

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Богатых супругов СидОренко в сериале играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), а их сына – молодой украинский актер Петр Ниневский (Вова). Вова тесно дружит с дочкой знакомых родителей, которая начинает симпатизировать Роме.

В свою очередь, роли героев бедной семьи СидорЕнко исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр), Лев Сомов (дед) и Евгений Шекера (Рома).

Дочь друга Александра Аля должна выбрать между Ромой и Вовой, а родители стараются максимально наладить отношения с новыми детьми.

В новой серии происходит неожиданные вещи - СидорЕнки ссорятся, и Петр уходит из дома. Как это обернется для обеих семей - смотрите в новых сериях.

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Сидоренки-Сидоренки 17 серия смотреть онлайн 11-11-2019:

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Сидоренки-Сидоренки 18 серия смотреть онлайн 11-11-2019:

Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 21:45. Также сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на сайте Главред.

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