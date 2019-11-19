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Перші Ластівки: актеры и роли нового сериала

19 ноября 2019, 15:00

Премьера триллера Перші Ластівки состоялся 11 ноября, и в нем нам показали главных героев. Что известно об актерах и их ролях сериала Перші Ластівки - читай на Главреде.

Перші Ластівки: актеры и роли сериала
Перші Ластівки: актеры и роли сериала / Новий Канал

В новом сериале Перші Ластівки сыграли преимущественно не знаменитые актеры, а молодые - иногда прямо из университетов. Однако, среди них были и знаменитости - в кооперации им удалось снять отличный сериал, который получил позитивные отзывы и высокие рейтинги в Украине.

Что известно об актерах из сериала Перші Ластівки, какие актеры и роли были в нем - читай в нашем материале.

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Шоуранер сериала Евгений Тюник подобрал актеров полностью по своему вкусу и видению.

Перші Ластівки: Актеры и роли

  • Виктория Литвиненко - полицейская Ольга Макарова
  • Полина Носихина - Лера Фаркаш
  • Максим Самчик - Федя Макаров
  • Таисия-Оксана Щурук - Катя Щаслива
  • Александр Рудинский - Ник (Никита) Масло
  • Мария Смолякова - Полина Дудка
  • Олеся Жураковская - Лариса Дудка
  • Дарья Трегубова - Тина Фаркаш
  • Александр Бегма - Антон Щасливий
  • Олег Гоцуляк - Макс
  • Максим Девизоров - Денис
  • Нина Набока - Валентина Георгиевна
  • Анна Остапенко - Соня
  • Наталья Ефремова - Марина Эдуардовна
  • Сергей Кияшко - Артур Андреевич, отец Феди, тренер по плаванию
  • Мария Лапина - Машенька, сестра Ника
  • Константин Октябрьский - Илья
  • Семен Горов - Александр Фаркаш, отец Леры
  • Дмитрий Палеев-Барманський - директор школы
  • Ярослав Гранко - дед Ника
  • Виктор Степаненко - Даниил Щасливий отец Кати
  • Ирина Тамим - Ирина Щаслива, иметь Кати
  • Сергей Салопай - завхоз
  • Максим Киреев - стилист

Перші Ластівки: Биографии актеров

Александр Рудинский (Ник)

Перші Ластівки актеры: Александр Рудинский
Перші Ластівки актеры: Александр Рудинский / Новий Канал

Родился 23 июля 1996 года в Николаеве. В Киев приехал га учебу и строить карьеру актера. Закончил КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. 

Снимался в проектах Закон пеликана, Село на миллион, Все еще будет, Невиправні, Шляхетні волоцюги, Затемнення, По законам военного времени-2, 11 дітей з Моршина, Подорожники, З вовками жити (нет в титрах), Перші Ластівки.

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У него есть девушка. Александр увлекается такими видами спортами как бокс, самбо и футбол. Также Саша владеет несколькими видами танца, народными и бальными, и отлично играет на гитаре.

Таисия-Оксана Щурук (Катя)

Перші Ластівки актеры: Таисия Щурук
Перші Ластівки актеры: Таисия Щурук / Новий Канал

Таисия родилась 20 ноября 1998 года, живет, учится и работает в Киеве. В 16 лет сыграла в Киев днем и ночью, хотя первый опыт киносъемок был в 14 лет. 

В 19 лет сыграла главную роль в проекте Морена от Ganzafilm по финансированию Госкино. Образование - КНУТКиТ им. Карпенко-Карого по специальности актер драматического театра и кино. В 2016 году проходила курсы моделинга.

Сыграла также в проектах Жизнь на грани, Лікар ковальчук, Следователи, Клиника, Реальная мистика.

У нее есть младший брат, которому на момент до выхода сериала Пері Ластівки - 10 лет. Сама актриса с 17 лет живет отдельно от семьи.

Полина Носыхина (Лера)

Перші Ластівки актеры: Полина Носыхина
Перші Ластівки актеры: Полина Носыхина / Новий Канал

Полина родилась 26 декабря 2000 в Киеве, ее мама Тая - профессиональный фотограф, и когда девочка начала мечтать о сцене, с 4 лет ее поддерживала - уже тогда были первые съемки в рекламе. Она училась в школе с усиленным курсом английского, и посещала курсы актерского мастерства. Поступила в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. У Полины есть сестра-двойняшка Соня и младший брат Андрей.

Фильмография Полины - Спросите у осени, Прости, Письмо Надежды, Певица,

Между любовью и ненавистью, 40+, или Геометрия чувств, Доктор Ковальчук, Вторая жизнь Евы, Балерина, Когда мы дома, Ангелина, Виноград, Лучше всех, Сестры по наследству, Солнечный ноябрь.

Максим Самчик (Федя Макаров)

Перші Ластівки актеры: Максим Самчик
Перші Ластівки актеры: Максим Самчик / Новий Канал

Максим Самчик родом из Броваров, родился 27 августа 1997 года, учился в обычной школе, после которой поступил на факультет журналистики, который бросил на первом семестре. Но друг порекомендовал его в балетную труппу Киевского театра мюзикла Камильфо, и первая роль была в постановке Мэрилин Монро. После этого он в 2013 поступил в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого.В отношениях с молодой моделью.

Максима можем узнать в фантасмагорическом блокбастере Коли падають дерева в главной роли, который Украина могла выдвинуть на Оскар в 2018 году. В ленте Фокстер и Макс он играет антигероя, который становится "хорошим" в конце фильма. Он числится в труппе Театра на Подоле.

Виктория Литвиненко (Ольга Макарова)

Перші Ластівки актеры: Виктория Литвиненко
Перші Ластівки актеры: Виктория Литвиненко / Новий Канал

Родилась 16 января 1986 года в Фастове - районном центре Киевской области. С 5 лет начала заниматься танцами, искусство сопровождало ее всю жизнь. Она училась в местной школе №9, а в 2001 году ее родители переехали в Киев, и она заканчивала школу № 317. В 2007 году успешно закончила КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. С 2003 года работает в Центре современного искусства ДАХ в Киеве. Дебютировала она в проекте Завтра будет завтра, а успех принесла роль злодейки в 100-серийном сериале Только любовь. Она замужем за одногруппником Романом Ясиновским, и у них есть дочь Варвара.

Фильмография - Завтра будет завтра, Старая подруга, Вся такая внезапная, Новогодняя семейка, Только любовь, Порох и дробь, Сашка , Позднее раскаяние, Женский доктор-2, Так далеко, так близко,  Скорая помощь, Личное дело Гречанка, Бессмертник Фото на недобрую память , Спросите у осени, На линии жизни, Счастье по договору, Снайперша, Вверх тормашками, По законам военного времени-2, Операция Мухаббат, Вопреки судьбе , Проверка на прочность, Компаньонка, Другая, Виражи судьбы, Перші Ластівки, Женские секреты.

Мария Смолякова (Полина Дудка)

Перші Ластівки актеры: Мария Смолякова
Перші Ластівки актеры: Мария Смолякова / Новий Канал

Мария родилась 21 августа 1999, целеустремленно шла к карьере артистки, закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств, Киевскую детскую академию искусств - театральный факультет. Ее тетя - народная артистка Татьяна Голякова, так что у девочки явно был стимул - куда стремиться. У нее есть две младшие сестры, и частично из-за этого она не пошла учиться в Карпенка-Карого - туда девушка попала только на контракт. Для нее знаменательной была роль племянницы главного героя мелодрамы Виходьте без дзвінка, которая вышла в 2018.

Также Мария играла в проекте Криминальный журналист, Виходьте без дзвінка-2, Доктор Ковальчук, Между любовью и ненавистью, Отдел 44, Перелетные птицы, и Ой, мамочки!

Олег Гоцуляк (Макс)

Перші Ластівки актеры: Олег Гоцуляк
Перші Ластівки актеры: Олег Гоцуляк / Новий Канал

Олег Гоцуляк родился 30 июня 1996 в Киеве. Олег в 2018 году закончилс КНУТКиТ им.Карпенка-Карого, является членом труппы Театра Дамы и комедии в Киеве. Об его личной жизни и семье очень мало информации.

Снимался в проектах Діти Перемоги, Ulaskawienie, Дезертир, Помилование, Семен Сорока, Агенты Справедливости

Девизоров Максим (Денис)

Перші Ластівки актеры: Максим Девизоров
Перші Ластівки актеры: Максим Девизоров / Новий Канал

Максим Родился 3 февраля 1996 года, в Киеве. С детства попал на сцену - снимался в роликах, а потом даже пел в мюзиклах, так что крове актерского мастерства может похвастаться поставленным голосом. Закончил КНУТКиТ им.Карпенка-Карого по режиссерскому мастерству. Он не женат, пары нет, но личную жизнь предпочитает скрывать.

Сыграл в проектах Реальна містика, Жизнь на грани, Таємний щоденник Симона Петлюри, Агенти справедливості, Той, хто не спить, После школы, Чужі помилки. Хрещений Батько, Перші Ластівки, Участковый с ДВРЗ и Рейнджер.

Все 8 серий сериала Перші Ластівки 2019 выходят на Новом Канале с 19 по 22 ноября в 22-00. Как лучше их смотреть и обзоры на все серии - читайте на сайте Главред.

Биографии актеров дополняются...

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