Перші Ластівки: актеры и роли нового сериала

Премьера триллера Перші Ластівки состоялся 11 ноября, и в нем нам показали главных героев. Что известно об актерах и их ролях сериала Перші Ластівки - читай на Главреде.
В новом сериале Перші Ластівки сыграли преимущественно не знаменитые актеры, а молодые - иногда прямо из университетов. Однако, среди них были и знаменитости - в кооперации им удалось снять отличный сериал, который получил позитивные отзывы и высокие рейтинги в Украине.
Что известно об актерах из сериала Перші Ластівки, какие актеры и роли были в нем - читай в нашем материале.
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Шоуранер сериала Евгений Тюник подобрал актеров полностью по своему вкусу и видению.
Перші Ластівки: Актеры и роли
- Виктория Литвиненко - полицейская Ольга Макарова
- Полина Носихина - Лера Фаркаш
- Максим Самчик - Федя Макаров
- Таисия-Оксана Щурук - Катя Щаслива
- Александр Рудинский - Ник (Никита) Масло
- Мария Смолякова - Полина Дудка
- Олеся Жураковская - Лариса Дудка
- Дарья Трегубова - Тина Фаркаш
- Александр Бегма - Антон Щасливий
- Олег Гоцуляк - Макс
- Максим Девизоров - Денис
- Нина Набока - Валентина Георгиевна
- Анна Остапенко - Соня
- Наталья Ефремова - Марина Эдуардовна
- Сергей Кияшко - Артур Андреевич, отец Феди, тренер по плаванию
- Мария Лапина - Машенька, сестра Ника
- Константин Октябрьский - Илья
- Семен Горов - Александр Фаркаш, отец Леры
- Дмитрий Палеев-Барманський - директор школы
- Ярослав Гранко - дед Ника
- Виктор Степаненко - Даниил Щасливий отец Кати
- Ирина Тамим - Ирина Щаслива, иметь Кати
- Сергей Салопай - завхоз
- Максим Киреев - стилист
Перші Ластівки: Биографии актеров
Александр Рудинский (Ник)
Родился 23 июля 1996 года в Николаеве. В Киев приехал га учебу и строить карьеру актера. Закончил КНУТКиТ им. Карпенко-Карого.
Снимался в проектах Закон пеликана, Село на миллион, Все еще будет, Невиправні, Шляхетні волоцюги, Затемнення, По законам военного времени-2, 11 дітей з Моршина, Подорожники, З вовками жити (нет в титрах), Перші Ластівки.
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У него есть девушка. Александр увлекается такими видами спортами как бокс, самбо и футбол. Также Саша владеет несколькими видами танца, народными и бальными, и отлично играет на гитаре.
Таисия-Оксана Щурук (Катя)
Таисия родилась 20 ноября 1998 года, живет, учится и работает в Киеве. В 16 лет сыграла в Киев днем и ночью, хотя первый опыт киносъемок был в 14 лет.
В 19 лет сыграла главную роль в проекте Морена от Ganzafilm по финансированию Госкино. Образование - КНУТКиТ им. Карпенко-Карого по специальности актер драматического театра и кино. В 2016 году проходила курсы моделинга.
Сыграла также в проектах Жизнь на грани, Лікар ковальчук, Следователи, Клиника, Реальная мистика.
У нее есть младший брат, которому на момент до выхода сериала Пері Ластівки - 10 лет. Сама актриса с 17 лет живет отдельно от семьи.
Полина Носыхина (Лера)
Полина родилась 26 декабря 2000 в Киеве, ее мама Тая - профессиональный фотограф, и когда девочка начала мечтать о сцене, с 4 лет ее поддерживала - уже тогда были первые съемки в рекламе. Она училась в школе с усиленным курсом английского, и посещала курсы актерского мастерства. Поступила в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. У Полины есть сестра-двойняшка Соня и младший брат Андрей.
Фильмография Полины - Спросите у осени, Прости, Письмо Надежды, Певица,
Между любовью и ненавистью, 40+, или Геометрия чувств, Доктор Ковальчук, Вторая жизнь Евы, Балерина, Когда мы дома, Ангелина, Виноград, Лучше всех, Сестры по наследству, Солнечный ноябрь.
Максим Самчик (Федя Макаров)
Максим Самчик родом из Броваров, родился 27 августа 1997 года, учился в обычной школе, после которой поступил на факультет журналистики, который бросил на первом семестре. Но друг порекомендовал его в балетную труппу Киевского театра мюзикла Камильфо, и первая роль была в постановке Мэрилин Монро. После этого он в 2013 поступил в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого.В отношениях с молодой моделью.
Максима можем узнать в фантасмагорическом блокбастере Коли падають дерева в главной роли, который Украина могла выдвинуть на Оскар в 2018 году. В ленте Фокстер и Макс он играет антигероя, который становится "хорошим" в конце фильма. Он числится в труппе Театра на Подоле.
Виктория Литвиненко (Ольга Макарова)
Родилась 16 января 1986 года в Фастове - районном центре Киевской области. С 5 лет начала заниматься танцами, искусство сопровождало ее всю жизнь. Она училась в местной школе №9, а в 2001 году ее родители переехали в Киев, и она заканчивала школу № 317. В 2007 году успешно закончила КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. С 2003 года работает в Центре современного искусства ДАХ в Киеве. Дебютировала она в проекте Завтра будет завтра, а успех принесла роль злодейки в 100-серийном сериале Только любовь. Она замужем за одногруппником Романом Ясиновским, и у них есть дочь Варвара.
Фильмография - Завтра будет завтра, Старая подруга, Вся такая внезапная, Новогодняя семейка, Только любовь, Порох и дробь, Сашка , Позднее раскаяние, Женский доктор-2, Так далеко, так близко, Скорая помощь, Личное дело Гречанка, Бессмертник Фото на недобрую память , Спросите у осени, На линии жизни, Счастье по договору, Снайперша, Вверх тормашками, По законам военного времени-2, Операция Мухаббат, Вопреки судьбе , Проверка на прочность, Компаньонка, Другая, Виражи судьбы, Перші Ластівки, Женские секреты.
Мария Смолякова (Полина Дудка)
Мария родилась 21 августа 1999, целеустремленно шла к карьере артистки, закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств, Киевскую детскую академию искусств - театральный факультет. Ее тетя - народная артистка Татьяна Голякова, так что у девочки явно был стимул - куда стремиться. У нее есть две младшие сестры, и частично из-за этого она не пошла учиться в Карпенка-Карого - туда девушка попала только на контракт. Для нее знаменательной была роль племянницы главного героя мелодрамы Виходьте без дзвінка, которая вышла в 2018.
Также Мария играла в проекте Криминальный журналист, Виходьте без дзвінка-2, Доктор Ковальчук, Между любовью и ненавистью, Отдел 44, Перелетные птицы, и Ой, мамочки!
Олег Гоцуляк (Макс)
Олег Гоцуляк родился 30 июня 1996 в Киеве. Олег в 2018 году закончилс КНУТКиТ им.Карпенка-Карого, является членом труппы Театра Дамы и комедии в Киеве. Об его личной жизни и семье очень мало информации.
Снимался в проектах Діти Перемоги, Ulaskawienie, Дезертир, Помилование, Семен Сорока, Агенты Справедливости
Девизоров Максим (Денис)
Максим Родился 3 февраля 1996 года, в Киеве. С детства попал на сцену - снимался в роликах, а потом даже пел в мюзиклах, так что крове актерского мастерства может похвастаться поставленным голосом. Закончил КНУТКиТ им.Карпенка-Карого по режиссерскому мастерству. Он не женат, пары нет, но личную жизнь предпочитает скрывать.
Сыграл в проектах Реальна містика, Жизнь на грани, Таємний щоденник Симона Петлюри, Агенти справедливості, Той, хто не спить, После школы, Чужі помилки. Хрещений Батько, Перші Ластівки, Участковый с ДВРЗ и Рейнджер.
Все 8 серий сериала Перші Ластівки 2019 выходят на Новом Канале с 19 по 22 ноября в 22-00. Как лучше их смотреть и обзоры на все серии - читайте на сайте Главред.