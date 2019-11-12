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Перші Ластівки: сколько серий и как смотреть новый сериал

12 ноября 2019, 11:52

Премьера сериала Перші Ластівки состоялась 11 ноября, но все новые серии выйдут в конце ноября. Как смотреть сериал Перші Ластівки, и сколько всего будет серий - читай на Главрее.

Перші Ластівки
Перші Ластівки / Новий Канал

Новый сериал Перші Ластівки выходит на Новом Канале с 19 ноября, но есть много нюансов для того, чтобы его посмотреть, с которыми Главред готов поделиться с читателями.

В новом сериале Перші Ластівки шоуранер Евгений Туник напоминает родителям не только о воспитании, но и необходимости эффективно общаться с детьми и их понимать.

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Герои сериала Перші Ластівки запутались и потеряли связь - по своей вине, или объективным причинам. Чтобы узнать, что может случиться в худшем случае в семье - стоит посмотреть все серии проекта Перші Ластівки.

Все новые эпизоды сериала Перші Ластівки будут выходить по графику с понедельника по четверг на Новом Канале.

Все новые серии Перших Ластівок будут выходить на Новом в 22:00. Каждый день будет выходить по 2 серии.

Перші Ластівки: график выхода серий

1 серия - 19-11-2019

2 серия - 19-11-2019

3 серия - 20-11-2019

4 серия - 20-11-2019

5 серия - 21-11-2019

6 серия - 21-11-2019

7 серия - 22-11-2019

8 серия - 22-11-2019

При этом важный нюанс - первая серия, которая вышла 11 ноября на YouTube никуда не денется, но следующие серии будут выходить только на Новом канале и на Телепортале.

Перші ластівки 2 серия смотреть онлайн анонс:

Если вы пропустили очередную серию Перших Ластівок онлайн, стоит посмотреть есть ли они уже на сайте Телепортал, или перечитать обзор на серию на сайте Главред.

Первая серия Перших Ластівок онлайн уже есть на Главреде - там же можете почитать обзор.

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