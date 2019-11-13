Сидоренки-Сидоренки 21 и 22 серия смотреть онлайн 13-11-2019

Сидоренки-Сидоренки 21 и 22 серия онлайн / 1+1

Новые 21 и 22 серии сериала Сидоренки-Сидоренки выходят 13 ноября в среду на 1+1. Семьи Сидоренки и Сидоренки вынуждены жить под одной крышей после масштабного пожара в жилье СидорЕнков. Сыновьям нужно привыкнуть с своим новым родителям, и каждая пара не хочет оставлять свою кровиночку.

Что было в новом сериале Сидоренки-Сидоренки, и как семьи найдут друг друга - читайте и смотрите на Главреде.

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Богатых супругов СидОренко в сериале играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), а их сына – молодой украинский актер Петр Ниневский (Вова). Вова тесно дружит с дочкой знакомых родителей, которая начинает симпатизировать Роме.

В свою очередь, роли героев бедной семьи СидорЕнко исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр), Лев Сомов (дед) и Евгений Шекера (Рома).

В Рому влюбляется подруга Вовы Аля, но также ему в любви признается и другая одноклассница, так что Аля выбирает Вову, который давно за ней ухаживает.

Сидоренки-Сидоренки 21 серия смотреть онлайн и обзор

В новой серии Роме приходится смириться с фиаско, а Вова становиться снова перед выбором, как и в предыдущей серии, когда мамы давали им советы.

Александр стремительно теряет свой бизнес, и ему помогает Петр и обе матери, а дед старается выздороветь после приступа.

Оказывается, что новая девушка Ромы - дочка бизнесмена, который выиграл у Александра дом.

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Сериал Сидоренки-Сидоренки 21 серия смотреть онлайн 13-11-2019:

Сидоренки-Сидоренки 22 серия смотреть онлайн и обзор

Петр и Леся изо всех сил стараются поддерживать Александра и Олю, которые переживают не лучшие времена.

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Сериал Сидоренки-Сидоренки 22 серия смотреть онлайн 13-11-2019:

Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 21:45. Также сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на сайте Главред.