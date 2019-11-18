Сериал Сидоренки-Сидоренки 25 и 26 серия смотреть онлайн 18-11-2019

Сидоренки-Сидоренки 25 и 26 серия онлайн/ 1+1

Новые 25 и 26 серии сериала Сидоренки-Сидоренки выходят 18 ноября в понедельник на 1+1. Семьи Сидоренки и Сидоренки вынуждены жить под одной крышей после масштабного пожара в жилье СидорЕнков. Сыновьям нужно привыкнуть с своим новым родителям, и каждая пара не хочет оставлять свою кровиночку.

Что было в новом сериале Сидоренки-Сидоренки, и как семьи найдут друг друга - читайте и смотрите на Главреде.

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Богатые супруги СидОренко. которых играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), принимают к себе жить бедных СидорЕнко, которых исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр) и Лев Сомов (дед). У богатых сын зовут актер Петр Ниневский (Вова), а у бедных - Евгений Шекера (Рома).

В Рому влюбляется подруга Вовы Аля, но также ему в любви признается и другая одноклассница, так что Аля выбирает Вову, который давно за ней ухаживает.

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Сериал Сидоренки-Сидоренки 26 серия смотреть онлайн 18-11-2019:

Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 21:45. Также сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на сайте Главред.