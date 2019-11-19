Сериал Сидоренки-Сидоренки 27 и 28 серия смотреть онлайн 19-11-2019

Сидоренки Сидоренки 27 и 28 серия онлайн / 1+1

Новые 27 и 28 серии сериала Сидоренки-Сидоренки вышли 19 ноября во вторник на 1+1. Семьи Сидоренки и Сидоренки вынуждены жить под одной крышей после масштабного пожара в жилье СидорЕнков. Сыновьям нужно привыкнуть с своим новым родителям, и каждая пара не хочет оставлять свою кровиночку.

Что было в новом сериале Сидоренки-Сидоренки, и как семьи найдут друг друга - читайте и смотрите на Главреде.

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Богатые супруги СидОренко. которых играют Дмитрий Суржиков (Александр) и Олеся Власова (Ольга), принимают к себе жить бедных СидорЕнко, которых исполняют Ксения Вертинская (Леся), Валерий Швец (Петр) и Лев Сомов (дед). У богатых сын зовут актер Петр Ниневский (Вова), а у бедных - Евгений Шекера (Рома).

Сидоренки Сидоренки 27 серия смотреть онлайн / 1+1

Сидоренки-Сидоренки 27 серия смотреть онлайн и обзор

Вова мириться и начинает снова встечаться с Алей, а Рома делает выбор в пользу Насти, которая его так любит.

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Сериал Сидоренки-Сидоренки 27 серия смотреть онлайн 19-11-2019:

Сидоренки-Сидоренки 28 серия смотреть онлайн и обзор

Александр покупает трейлер, и поселяется по соседству с дачей Оли, чтобы добиться от нее прощения и вернуть семью.

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Сериал Сидоренки-Сидоренки 28 серия смотреть онлайн 19-11-2019:

Новые серии сериала Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на 1+1 с понедельника по четверг с 21:45. Также сериал Сидоренки-Сидоренки можно смотреть на сайте Главред.