Бонд Не время умирать: первый официальный трейлер взорвал сеть

Джеймс Бонд: Не время умирать - дата выхода и трейлер / Youtube

Новый фильм про Джеймса Бонза закрывает целую главу мужской мускулинности и старых традиций. Дэниел Крейг в последний раз сыграет шпиона-мужчину, который задумывался как пародию на плохие детективы. Больше никто не будет ловко соблазнять красивых злодеек, разбивать девичьи сердца и вливать в себя элегантные коктейли.

После 25 фильма про Бонда, в котором появится Фелик Лейтер, которого убивали почти после каждой предыдущей ленты, и они вместе с персонажем Крейга уйдут в никуда. Как это будет - показали в трейлере, и написали в коротком описании.

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"Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет опасным технологическим оружием", – сказано в описании.

По сюжету, Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Как развернется сюжет, мы пока не знаем, но в итоге, Бонд окончательно уйдет на покой, на агентом 007 станет более современная шпионка, которую отныне будет играть Лашанна Линч.

Напомним, что сценарий для фильма писала Фиби Вотер-Бридж, которая особо прославилась после Убивать Еву.

Поставил картину шоураннер первого сезона Настоящего детектива Кэри Фукунага.

В картине также сыграли Рами Малек, Леа Сейду, Дэниел Крейг, Ана де Армас и Рэйф Файнс.

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Джеймс Бонд Не время умирать смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Джеймс Бонд Не время умирать выходит в прокат — 9 апреля 2020.

Ранее назвали дату выхода фильма Черная Вдова.