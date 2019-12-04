Бонд Не время умирать: первый официальный трейлер взорвал сеть

В сети появился первый трейлер 25 фильма про Джеймса Бонда, в котором Дэниел Крейг передаст свою должность женщине-шпиону.
Новый фильм про Джеймса Бонза закрывает целую главу мужской мускулинности и старых традиций. Дэниел Крейг в последний раз сыграет шпиона-мужчину, который задумывался как пародию на плохие детективы. Больше никто не будет ловко соблазнять красивых злодеек, разбивать девичьи сердца и вливать в себя элегантные коктейли.
После 25 фильма про Бонда, в котором появится Фелик Лейтер, которого убивали почти после каждой предыдущей ленты, и они вместе с персонажем Крейга уйдут в никуда. Как это будет - показали в трейлере, и написали в коротком описании.
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"Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет опасным технологическим оружием", – сказано в описании.
По сюжету, Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Как развернется сюжет, мы пока не знаем, но в итоге, Бонд окончательно уйдет на покой, на агентом 007 станет более современная шпионка, которую отныне будет играть Лашанна Линч.
Напомним, что сценарий для фильма писала Фиби Вотер-Бридж, которая особо прославилась после Убивать Еву.
Поставил картину шоураннер первого сезона Настоящего детектива Кэри Фукунага.
В картине также сыграли Рами Малек, Леа Сейду, Дэниел Крейг, Ана де Армас и Рэйф Файнс.
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Джеймс Бонд Не время умирать смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:
Джеймс Бонд Не время умирать выходит в прокат — 9 апреля 2020.
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