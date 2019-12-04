Звал Ольгу и шутил про борщ: Роберт Дауни-мл обратился к украинцам

Роберт Дуани-младший записал видео для украинцев / скриншот

Знаменитый актер, который стал мемом благодаря роли Железного человека в киновселенной Marvel Роберт Дауни-мл снял видеообращение к укранцам в рамках продвижения нового фильма Дилиттл.

Роберт Дауни-мл рассказал пару фактов о своем новом фильме Дулиттл, и вписал в речь пару шуток специально для украинцев. Ролик появился на канале Youtube украинского кинодистрибютора B&H.

Многие оценили ловкий твист Дауни в сторону Ольги Куриленко, которая строит карьеру в США, и отметил украинское национальное блюдо - борщ. Особое спасибо за то, что актер извинился за отсутствие соловья в фильме, по его словам попугай Малайзия постарается как-то исправить ситуацию.

"Все, кто из Украины! Божечки! Вы все тут? Нет? Что же, позовите Ольгу. Я подожду. Мало времени? Ну ладно. Тогда передайте ей, что я снимаюсь в новом фильме "Дулиттл". Это фантастическое приключение, где в главной роли я и огромное множество животных. И это правда. Да, в фильме нет соловья, зато есть попугай по имени Полинезия, и она очень похожа на него. Ей тяжело брать высокие ноты, как это делают соловья, но она пытается. А борщ она готовит такой себе", - сказал он.

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Роберт Дауни-мл обратился к украинцам смотреть онлайн видео:

"Україна попала до списку країн для яких будуть робити відповідну рекламу, це круто, цікаво послухати всі інші звернення до інших країн )", "Лол)))) прикольно) не чекав такого) було би прикольно якщо би він також приїхав до України на якийсь фестиваль типу Комік-кона", "То він, здається, Ольгу Куриленко побачити хтів?", "Роберт Дауні (молодший) дякую за згадування України і борщу ми Українці любимо борщ. Було б чудово звісно якби у цьому фільму був Соловейко.", "Ого, що це було?", "Борщт)", - пишут в комментариях.

Напомним, фильм Дулиттл выходит в Украине на экраны 9 января 2020 года.