Казаки абсолютно лживая история: дата выхода, список серий и трейлер

Казаки абсолютно лживая история: дата выхода, актеры и сюжет / ICTV

Сериал Казаки: абсолютно лживая история сняли IQ Production при поддержки Минкульта Украины, и съемки сериала проходили с конца июня по конец ноября 2019 года.

Сериал Казаки: абсолютно лживая история будет транслировать телеканал ICTV, и он уже представил первый трейлер проекта.

Создатели сериала Абсолютно лживая история не стали останавливаться на избитых темах - покажут и жителей Московии, и турков с янычарами, и старую добрую казацкую магию. Причем, те, кто имел возможность ознакомиться с сценарием и увидеть какой-то отснятый материал, стали величать сериал "Украинскими Пиратами Карибского моря".

Казаки: абсолютно лживая история - сюжет

В центре сюжета комедии Абсолютно лживая история – простой сельский парень Иван, который дивет в XVI веке.Он крадет драгоценности у московского царя, чтобы выкупить свою мать из турецкого плена.

Однако осуществить план не так просто – он украл магическую сережку, которая является залогом непобедимости Московской власти. Но Ивану не удается ее уберечь, как и себя. Сокровище в комплекте с парнем попадает на Сечь и оказывается в недоступном месте – в ухе Кошевого. А забрать серьгу у казаков значительно труднее, чем у царя.

В процессе Иван превращается в бравого казака, которого не жалко и в руководящий состав поставить, и помочь выкупить семью.

"В песне поют: "Козацькому роду нема переводу" – это наша национальная идея, поэтому, кому, как не нам, снимать фильм о казачестве. Работа над картиной очень сложная и кропотливая. Здесь, на самом деле, шесть полнометражных фильмов с точки зрения наполнения и пластики. В сериале довольно много действующих лиц, в кадре постоянно появляются экшн-сцены. К тому же, мы очень много внимания уделяем юмору, – рассказывает о сюжете режиссер-постановщик сериала Александр Березань.

Казаки: абсолютно лживая история - актеры и съемки

Съемки шедевра украинского кинематографа проходили в Пирогово под Киевом и на Хортице, так что украинский дух и колорит приблизительно XVI- XVIII веков был сохранен.

Главные роли в сериале сыграли Иван Дяк, Андрей Исаенко и Мила Сивацкая, а также Остап Ступка, Михаил Кукуюк, Лариса Руснак, Игорь Портянко.

В сериале Казаки: абсолютно лживая история будет 12 серий, и они все выйдут на ICTV осенью 2020. Пока что создатели не называют точное число премьеры.

Казаки: абсолютно лживая история смотреть онлайн трейлер:

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